Việt Nam từ lâu đã là điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế nhờ cảnh quan đa dạng, ẩm thực phong phú và chi phí hợp lý. Thế nhưng với Liam và Sarah - cặp đôi đến từ Canada và Anh - điều khiến họ "phải lòng" cuộc sống nơi đây lại bắt đầu từ một khoảnh khắc rất đời thường: 5h sáng.

Trong một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, Liam và Sarah cho biết họ đã sống ở Việt Nam một thời gian và dần nhận ra rằng nhịp sống buổi sớm ở đây khác biệt hoàn toàn so với quê hương của mình.

"Bạn đã từng thấy điều này vào lúc 6h sáng ở nước bạn chưa? Chúng tôi đến từ Canada và Anh, tất cả những gì bạn có thể thấy vào 6h sáng là giao thông trên đường," họ nói.

(Nguồn: @two_peas_abroad)

Điều mà cặp đôi nhắc đến chính là khung cảnh tại bãi biển Đà Nẵng vào lúc 5h sáng. Khi trời vẫn còn tối mờ, bãi gửi xe đã đông nghịt. Những hàng xe máy xếp kín, báo hiệu một buổi sáng nhộn nhịp sắp bắt đầu.

Cách đó không xa, từng nhóm người đủ mọi lứa tuổi đang cùng nhau tập thể dục. Người chạy bộ dọc bờ biển, người tập nhảy theo nhóm, các cô bác trung niên tập dưỡng sinh, còn có cả nhóm tập tai chi (thái cực quyền). Không khí buổi sớm vừa mát mẻ, vừa tràn đầy năng lượng.

Ở một góc khác của bãi biển, khu chợ cá nhỏ đã rôm rả tiếng nói cười. Ngư dân vừa cập bến, người dân tranh thủ chọn mua những mẻ hải sản tươi rói. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn đầy thân tình, tạo nên một bức tranh sinh hoạt sống động.

Khi kim đồng hồ dần chỉ sang 6h, mặt trời bắt đầu nhô lên, khung cảnh lại càng đông vui hơn. Bên cạnh những người vẫn miệt mài tập luyện, nhiều bạn trẻ xuất hiện với máy ảnh, điện thoại trên tay để ghi lại khoảnh khắc bình minh. Những bộ trang phục chỉn chu, những dáng chụp "sống ảo" bên biển khiến không gian buổi sáng thêm phần hiện đại và trẻ trung.

Liam và Sarah chia sẻ: "Chúng tôi thực sự thích việc cả thành phố đều thức dậy và hoạt động trước khi cái nóng giữa trưa ập đến - mọi người vừa bận rộn làm việc vừa tranh thủ vận động, tập luyện."

Theo họ, điều này tạo nên cảm giác cộng đồng rất rõ ràng. Thay vì bắt đầu ngày mới trong sự vội vã của xe cộ và khói bụi, buổi sáng ở đây là khoảng thời gian để con người kết nối với thiên nhiên và với nhau.

Thực tế, không chỉ riêng Đà Nẵng, hình ảnh người dân dậy sớm tập thể dục, đi chợ, ăn sáng vỉa hè hay uống cà phê trước giờ làm đã trở thành nét đặc trưng ở nhiều thành phố Việt Nam. Với khí hậu nhiệt đới, việc sinh hoạt sớm để tránh nắng gắt giữa trưa là thói quen quen thuộc của người dân địa phương. Nhưng với nhiều du khách phương Tây, đây lại là trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị.

Du lịch Việt Nam những năm gần đây ngày càng thu hút đông đảo khách quốc tế. Không chỉ bởi cảnh đẹp từ biển đảo, núi rừng đến đô thị sôi động, mà còn nhờ những khoảnh khắc rất đời thường như thế. Chính nhịp sống chân thực, gần gũi ấy lại trở thành điểm cộng lớn.

Với Liam và Sarah, điều khiến họ nhớ nhất không phải một danh thắng nổi tiếng, mà là hình ảnh thành phố đã "thức dậy" từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Và có lẽ, đó cũng là một trong những nét quyến rũ đặc biệt khiến Việt Nam luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế.