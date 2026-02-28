Mới đây, vụ việc một người phụ nữ Thái Lan thuê 2 đồng nghiệp của mình đi trả thù "kẻ thứ 3" đã khiến dư luận nước này xôn xao. Đây cũng là bài học cho những người vì ghen tuông mà có những hành động thiếu suy nghĩ.

Vụ nổ lúc sáng sớm khiến nữ tài xế hoang mang

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger hôm 26/2 cho biết, vụ việc đã diễn ra vào cuối năm ngoái nhưng mới đây các nghi phạm mới bị bắt. Cảnh sát tại đồn cảnh sát Don Hua Lor nhận được thông báo về một vụ nổ vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2025. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng một thiết bị nổ rơi từ xe của cô và phát nổ trên đường.

Người phụ nữ đang điều khiển xe vào cuối năm ngoái thì vụ nổ xảy ra.

Cảnh sát đã đến hiện trường cùng với đội xử lý vật liệu nổ để điều tra. Các sĩ quan cho biết thiết bị này là một thiết bị nổ tự chế được chứa trong bốn chai thủy tinh, nhưng chỉ có một chai phát nổ và chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho chiếc xe.

Chiếc xe bị hư hỏng nhẹ và nạn nhân may mắn không bị thương.

Các nhà điều tra cho biết thiết bị này đã được gắn vào bình xăng của xe và được kích hoạt bằng điều khiển từ xa. Tuy nhiên, nó không phát nổ hoàn toàn và chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho chiếc xe. Cảnh sát cho biết nạn nhân may mắn không bị thương.

Các thiết bị nổ tự chế bị gắn trên ô tô.

Cảnh sát sau đó đã xác định danh tính ba nghi phạm là Kasama, 38 tuổi; Somkid, 34 tuổi; và Thinnawat, 34 tuổi. Ba người này đã bị bắt giữ tại các tỉnh Chon Buri và Rayong vào hôm thứ Tư, 25 tháng 2 vừa qua. Kasama này khai với cảnh sát rằng nạn nhân và chồng của của cô đã bí mật qua lại với nhau. Sau khi biết được sự thật, Kasama đã rất tức giận và lập tức nghĩ cách trả thù.

Theo lời thú tội, Kasama đã thuê 2 đồng nghiệp là Thinnawat và Somkid cùng thực hiện âm mưu với mình. Cô ta chỉ đạo Thinnawat bí mật lắp đặt thiết bị theo dõi trên xe của nạn nhân. Cảnh sát cho biết Kasama và Somkid sau đó đã học cách chế tạo thiết bị nổ tự chế bằng cách xem YouTube và sau đó đi đến nơi để gắn thiết bị vào xe của nạn nhân. Bọn họ đã sử dụng một chiếc xe thuê có biển số giả.

Cảnh sát Thái Lan điều tra vụ việc.

Ba nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người, với mức án bằng một nửa tội giết người theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự. Hình phạt cho tội giết người bao gồm án tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm, theo báo cáo. Họ cũng bị buộc tội theo Điều 211 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội gây ra vụ nổ gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản, một tội danh có thể bị phạt tù đến 7 năm và phạt tiền đến 140.000 baht (tương đương khoảng 118 triệu VNĐ).

Ngoài ra, 3 nghi phạm còn bị buộc tội tàng trữ trái phép thiết bị nổ theo Điều 7 của Luật Vũ khí, Đạn dược, Chất nổ, với mức án tù lên đến 20 năm và phạt tiền từ 2.000 đến 4.000 baht (tương đương khoảng 1,6 triệu đến hơn 3 triệu VNĐ).

Gia Linh (Theo The Thaiger)