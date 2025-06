Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện gần 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 9/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trước đó, trong quá trình trinh sát, nắm bắt tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho đông lạnh tại đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư . Kết quả kiểm tra cho thấy tại đây đang lưu trữ gần 6,5 tấn thực phẩm đông lạnh gồm các loại thịt bò, thịt trâu, thịt lợn và thịt gà. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Chủ kho được xác định là Hoàng Thị Thu Uyên (SN 1996, trú tại TP Hoa Lư).

Chưa đầy một ngày sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một kho đông lạnh khác tại tổ 1, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp do Phạm Quốc Đại (SN 1994, trú tại TP Tam Điệp) làm chủ. Kho này chứa gần 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh các loại với tình trạng tương tự: không có bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ước tính tổng giá trị lô hàng lên tới gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thực phẩm, lực lượng Công an còn mở rộng kiểm tra sang hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng trên không gian mạng và các cơ sở thực tế. Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Ninh Phúc, TP Hoa Lư do Vũ Tiến Đạt (SN 1995, trú tại TP Hoa Lư) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em như ô tô đồ chơi, búp bê, bộ câu cá, bảng phép tính, bộ lắp ghép bằng gỗ… với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng đã bị niêm phong, tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý.

Những vụ việc được phát hiện thời gian qua là lời cảnh báo nghiêm túc về tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc vẫn len lỏi vào đời sống thường nhật và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm và đồ chơi trẻ em.