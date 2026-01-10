Mới đây, vụ việc một người đàn ông ở Rayong, Thái Lan đã ép buộc vợ mình bán dâm và tệ hơn nữa là làm chuyện đó với bố của anh ta đã khiến dư luận nước này sửng sốt.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, người phụ nữ 20 tuổi đã phải tìm đến sự giúp đỡ từ các nhà báo địa phương ở tỉnh Rayong sau khi bị chồng ép phải quan hệ với bố chồng, rồi bán các video khiêu dâm của cô trên mạng và môi giới mại dâm để kiếm tiền.

Nạn nhân 20 tuổi kể lại câu chuyện của mình với các nhà báo.

Nạn nhân đã liên hệ với trang Facebook tin tức địa phương ZOOM Rayong để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó, trang này đã sắp xếp gặp cô một cách kín đáo, lắng nghe lời kể của cô và phối hợp với các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Nikhom Pattana, dẫn đến việc giải cứu cô vào ngày hôm thứ Tư, 7 tháng 1 vừa qua.

Người phụ nữ nói với truyền thông rằng cô kết hôn với người chồng 22 tuổi của mình khoảng một năm trước. Cô làm việc tại một cửa hàng ở Rayong, trong khi chồng cô bán kem. Cô cho biết thu nhập của cả hai không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, dẫn đến việc chồng cô ép cô làm gái mại dâm.

Chân dung người chồng tệ bạc của nạn nhân.

Theo lời nạn nhân, cô đã bị bạo hành ngay từ những ngày đầu mối quan hệ. Cô cho biết chồng mình đã ép buộc cô phải quan hệ với bố chồng, sau đó quay phim lại rồi bán những video khiêu dâm này trên mạng.

Nạn nhân cũng tố cáo rằng chồng cô đã quảng cáo cô trên mạng xã hội. Anh ta đưa cô đi gặp khách hàng, chờ đợi gần đó cho đến khi các cuộc gặp kết thúc để ngăn cô bỏ trốn, rồi đưa cô về nhà. Người phụ nữ cho biết nếu cô từ chối làm theo lệnh của chồng hoặc bố chồng, cô sẽ bị hành hung. Điện thoại của cô bị tịch thu, và cô bị cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè.

Chồng và bố chồng của nạn nhân đã bị bắt giữ.

Cuối cùng, cô đã tìm cách liên lạc với giới truyền thông, yêu cầu cảnh sát giúp đỡ để thoát khỏi sự ngược đãi. Nạn nhân cho biết thêm rằng hiện cô đang mang thai ba tháng nhưng không biết cha của đứa trẻ là chồng mình, bố chồng hay một trong những khách hàng, vì một số người đàn ông từ chối sử dụng biện pháp bảo vệ. Theo ZOOM Rayong, cảnh sát đã bắt giữ cả hai người đàn ông vào cuối ngày hôm 7/1.

Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ chi tiết về cuộc thẩm vấn hoặc các cáo buộc và hình phạt cụ thể mà các nghi phạm có thể phải đối mặt.

Gia Linh (Theo The Thaiger)