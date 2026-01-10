Ngày thứ Bảy (10/01/2026) là ngày Giáp Thân (22/11 âm lịch năm Ất Tỵ) và Chủ nhật (11/01/2026) là ngày Ất Dậu. Đây là 2 ngày có ngũ hành nạp âm là Tuyền Trung Thủy (nước trong suối), rất thuận lợi cho những con giáp có mối quan hệ tương hợp với địa chi Thân và Dậu.

Dưới đây là 4 con giáp may mắn nhất, công việc hanh thông và tiền bạc dồi dào trong hai ngày cuối tuần này:

1. Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp Quý Nhân - Tài lộc bùng nổ

Ngày Giáp Thân (10/01) là ngày Tam Hợp với tuổi Thìn (Thân - Tý - Thìn), mang lại vận trình cực kỳ rực rỡ cho con giáp này.

(Ảnh minh họa)

- Công việc: Bạn đón nhận sự tin tưởng tuyệt đối từ cấp trên và đối tác. Những dự án bất động sản hoặc đầu tư dài hạn mà bạn theo đuổi bắt đầu cho kết quả mỹ mãn.

- Tài lộc: Tiền bạc "đổ về chật két" nhờ những khoản hoa hồng và thưởng cuối năm sớm. Đây là thời điểm vàng để bạn chốt các giao dịch lớn.

- Lời khuyên: Đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan ở phòng khách để "giữ chân" tài lộc và thu hút thêm sinh khí cho năm mới.

2. Con giáp tuổi Tỵ: Lục Hợp & Tam Hợp - Vận đỏ như son

Con giáp Tuổi Tỵ gặp ngày Thân là Lục Hợp (10/01) và ngày Dậu là Tam Hợp (11/01), tạo nên một cuối tuần "vạn sự như ý".

(Ảnh minh họa)

- Công việc: Bạn thể hiện được sự nhạy bén, biến khó khăn thành cơ hội kinh doanh béo bở. Quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết dứt điểm những vướng mắc pháp lý hoặc giấy tờ còn tồn đọng.

- Tài lộc: Tài vận rực rỡ, dễ có những khoản thu nhập bất ngờ từ nghề tay trái. Sự nghiệp hanh thông kéo theo ví tiền luôn rủng rỉnh.

- Lời khuyên: Sử dụng tinh dầu sả xông phòng làm việc vào sáng thứ Bảy để thanh lọc năng lượng xấu, giúp tâm trí minh mẫn trước các quyết định tài chính lớn.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp phù trợ - Tiền bạc hanh thông

Ngày Ất Dậu (11/01) nằm trong bộ Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), giúp con giáp tuổi Sửu có một ngày Chủ Nhật cực kỳ may mắn.

(Ảnh minh họa)

- Công việc: Sự kiên trì của bạn được đền đáp. Bạn có khả năng nhận được những đề nghị hợp tác mới đầy triển vọng cho năm 2026 hoặc được thăng chức, tăng thưởng bất ngờ.

- Tài lộc: Dòng tiền ổn định và có xu hướng tăng mạnh. Những người làm kinh doanh sẽ thấy khách hàng tìm đến tấp nập, doanh thu đạt mức kỷ lục trong tháng 11 âm này.

- Lời khuyên: Hãy trồng một chậu Cây Lan Ý trong nhà để vừa lọc không khí vừa điều hòa sinh khí, giúp bạn luôn tỉnh táo trước các cơ hội kiếm tiền.

4. Con giáp tuổi Tý: Vận đỏ chạm đỉnh - Cẩn thận thị phi

Ngày thứ 7, do quan hệ Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) nên sẽ mang lại cho tuổi Tý nguồn năng lượng cát lành nhất tuần. Tuy nhiên, bước sang ngày Chủ nhật, con giáp này lại cần cẩn trọng chuyện thị phi để tránh rắc rối. Vì ngày Dậu đối với tuổi Tý phạm vào cục diện Tý – Dậu Tương Phá. Mặc dù tiền bạc vẫn có nhưng bạn cần đề phòng các rắc rối đi kèm.

- Tài lộc: Dòng tiền đổ về túi vô cùng thuận lợi. Nhờ sự nhạy bén, bạn có thể nhận được các khoản hoa hồng, tiền thưởng cuối năm sớm hoặc lợi nhuận từ các công việc tay trái. Những vướng mắc về tài chính trước đó sẽ được giải quyết ổn thỏa.

(Ảnh minh họa)

- Sự nghiệp: Quý nhân xuất hiện giúp công việc hanh thông. Bạn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và sự nể trọng từ đồng nghiệp. Đây là ngày đẹp để bạn ký kết hợp đồng hoặc triển khai các ý tưởng mới. Hãy quyết đoán thực hiện các giao dịch tiền bạc vào khung giờ Thân (15h - 17h) để đạt hiệu quả cao nhất.

- Lời khuyên: "Làm nhiều nói ít", tránh can thiệp vào chuyện của người khác để không rước họa vào thân. Nên sử dụng tinh dầu sả xông phòng vào buổi tối để thanh lọc năng lượng tiêu cực, giúp giải tỏa áp lực tinh thần.

Ngoài ra, để tối ưu hóa tài lộc cho cả năm 2026, con giáp tuổi Tý nên trồng một chậu Cây Kim Tiền trong nhà. Đây là loài cây không chỉ giúp lọc không khí mà còn là biểu tượng của sự giàu sang, rất phù hợp để trấn áp những vận rủi trong các ngày tương phá. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa trước cửa để dòng tài khí không bị chặn đứng.

*Lời khuyên chung: Để bảo toàn vận đỏ, các con giáp hãy giữ cho khu vực cửa chính luôn thoáng đãng, tránh để các loại cây héo úa trước cửa vì sẽ làm ngăn cản dòng tài lộc đang vào nhà. Chúc bạn một cuối tuần đại thắng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.