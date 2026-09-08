Cảnh sát đã triển khai hàng chục mũi công tác, huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ để đồng loạt triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn. Đến nay, chuyên án đã bắt giữ 740 đối tượng, thu giữ hơn 103 kg ma túy, làm rõ số tiền giao dịch lên tới hơn 150 tỷ đồng.

Theo Tiền Phong Copy link Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/canh-sat-no-sung-tran-ap-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-740-doi-tuong-sa-luoi-post1874511.tpo