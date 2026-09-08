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Cảnh sát nổ súng trấn áp đường dây ma túy xuyên quốc gia, 740 đối tượng sa lưới

Thanh Hà
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Cảnh sát đã triển khai hàng chục mũi công tác, huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ để đồng loạt triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn. Đến nay, chuyên án đã bắt giữ 740 đối tượng, thu giữ hơn 103 kg ma túy, làm rõ số tiền giao dịch lên tới hơn 150 tỷ đồng.

9 cán bộ bảo vệ rừng ở Đắk Lắk nhận tiền để cho hàng trăm khối gỗ qua chốt
Tags

đường dây ma túy xuyên quốc gia

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