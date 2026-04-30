Cảnh sát lục tung sở thú Nhật Bản, tìm thi thể người vợ nghi bị chồng bỏ vào lò thiêu động vật

Tường Như |

Cảnh sát Nhật Bản điều tra nhân viên sở thú Asahiyama sau lời khai gây rúng động, đốt thi thể vợ trong lò thiêu động vật nhưng chưa tìm thấy dấu vết.

Cảnh sát Hokkaido đang mở rộng điều tra một nhân viên làm việc tại sở thú Asahiyama, TP Asahikawa sau khi người này thừa nhận đã phi tang thi thể vợ trong lò thiêu của cơ sở.

Theo các nguồn tin điều tra được Kyodo News dẫn lại ngày 25-4, nghi phạm là nam giới ngoài 30 tuổi, làm việc cho chính quyền địa phương và đang công tác tại sở thú nổi tiếng nói trên.

Người này được mời lên làm việc tự nguyện sau khi vợ (cũng ngoài 30 tuổi) mất liên lạc bất thường từ cuối tháng 3.

Cảnh sát nhận được yêu cầu kiểm tra tình trạng của người phụ nữ từ người thân do không thể liên lạc. Trong quá trình thẩm vấn, người chồng được cho là đã khai rằng đã "bỏ và thiêu xác" vợ trong khu lò thiêu động vật của sở thú.

Nhật Bản: Chồng thiêu xác vợ tại sở thú - Ảnh 1.

Khu vực lò thiêu động vật tại sở thú Asahiyama. Ảnh: Kyodo News

Nguồn tin điều tra cho biết thêm nghi phạm còn đưa ra những lời khai ám chỉ hành vi sát hại nạn nhân trước khi phi tang.

Ngay sau đó, cảnh sát khám nghiệm hiện trường quy mô lớn tại khuôn viên sở thú, tập trung vào lò thiêu và khu vực xung quanh trong hai ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ phần thi thể nào. Nhà chức trách không loại trừ khả năng thi thể đã bị thiêu hủy hoàn toàn thành tro, khiến việc thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn.

Khu lò thiêu này vốn được sử dụng để xử lý xác động vật chết trong sở thú. Thời điểm xảy ra vụ việc, sở thú Asahiyama đang tạm đóng cửa để chuẩn bị cho mùa hoạt động mới, theo kế hoạch sẽ mở lại vào ngày 29-4.

Cảnh sát cho biết đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, bao gồm nguyên nhân cái chết của nạn nhân và tính xác thực trong lời khai của nghi phạm.

