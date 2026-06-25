Cảnh sát công bố hình ảnh rùng mình bên trong căn hộ chứa đầy bộ phận cơ thể người của một nam hộ lý bệnh viện

Cảnh sát Hungary phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người được cất giữ trong nhà của một nam hộ lý bệnh viện, bao gồm cả phần da mặt được bảo quản và phục dựng thành khuôn mặt người.

Những hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy khung cảnh gây sốc bên trong căn hộ của một người đàn ông 30 tuổi ở thủ đô Budapest, Hungary. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người được lưu giữ như những "chiến tích", trong đó có một khuôn mặt được phục dựng từ phần da mặt người.

Theo kết quả khám xét, căn hộ của người đàn ông được trang trí bằng nhiều mảnh xương treo trên rèm cửa. Cảnh sát còn phát hiện một tủ trưng bày chứa các phần thi thể được lưu giữ.

Nghi phạm thừa nhận bản thân có sự ám ảnh với các bộ phận cơ thể người. Người này khai rằng từng nấu một số bộ phận để ăn.

Hiện trường sự việc

Thu giữ sọ người, chân, bàn tay và một quả tim đựng trong lọ

Trong quá trình khám xét, các điều tra viên thu giữ nhiều hiện vật đáng ngại, bao gồm sọ người, một phần chân hoàn chỉnh từ đầu gối trở xuống, một bàn tay cùng mô hình khuôn mặt được tạo từ da mặt người.

Ngoài ra, một số bộ xương khác được phát hiện bên trong vali cất giữ tại nhà.

Cảnh sát cũng thu giữ một quả tim được bảo quản trong lọ. Hiện các chuyên gia đang xác định liệu đây là nội tạng của người hay động vật.

Theo lời khai ban đầu, người đàn ông đã lấy một số bộ phận cơ thể từ nơi làm việc là một bệnh viện, nơi anh ta đang làm hộ lý.

Hình ảnh nghi phạm

Không chỉ vậy, nghi phạm còn thừa nhận từng đào trộm các phần thi thể từ những nghĩa trang bị bỏ hoang tại Hungary và Slovakia

Bị điều tra sau khi cảnh sát nhận được tin báo

Vụ việc bị phát hiện sau khi cảnh sát nhận được thông tin tố giác về các hành vi của người đàn ông này. Khi khám xét nơi ở, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều bức ảnh do chính nghi phạm chụp lại bộ sưu tập của mình.

Người đàn ông đã bị bắt giữ vào tuần trước và hiện đang bị áp dụng biện pháp giám sát tư pháp.

Văn phòng công tố đang điều tra vụ việc với nghi vấn xâm phạm sự tôn nghiêm của người đã khuất.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm có niềm đam mê đặc biệt với giải phẫu học và bệnh lý học, đồng thời thường xuyên mổ xẻ động vật.

Ngoài các bộ phận cơ thể được thu giữ, cảnh sát còn niêm phong máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động cùng nhiều thẻ SIM và thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Toàn bộ các mẫu vật đang được các chuyên gia pháp y giám định. Cảnh sát cho biết phạm vi điều tra có thể được mở rộng sau khi xác định chính xác nguồn gốc của tất cả các bộ phận cơ thể được phát hiện.

Nguồn: Daily Mail