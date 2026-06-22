Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một quán cà phê, đưa chủ quán cùng 21 người khác về trụ sở làm việc

Ngày 22/6, Công an TPHCM cho biết đã phát hiện, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 18/6, lực lượng Công an đã kiểm tra, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi cá cược đá gà thắng thua bằng tiền tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú.

Các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập các trang phát trực tiếp các trận đá gà từ các trường gà tại Thomo (Campuchia), sau đó trực tiếp nhận kèo, thỏa thuận tỷ lệ cược, xác định thắng thua và thanh toán bằng tiền mặt ngay tại chỗ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 22 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, 01 máy tính bảng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc (Ảnh: Công an TPHCM).

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng, 36 viên đạn và 1 dao tự chế. Các tang vật này đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an TPHCM).

Kết quả điều tra ban đầu xác định một số đối tượng đã tham gia cá cược với số tiền đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc"; chủ quán cà phê biết rõ việc các đối tượng tụ tập đánh bạc nhưng vẫn tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, mạng internet và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra.

Căn cứ tài liệu, chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tạm giữ đối với 7 đối tượng: Nguyễn Văn Thông – chủ quán cà phê về tội "Tổ chức đánh bạc" và 6 đối tượng khác về tội "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Văn Hiếu, Ngyễn Văn Thủy, Phạm Thanh Phong, Cao Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn, Bồ Tuấn Linh. Đồng thời tiếp tục củng cố chứng để xử lý số đối tượng có liên quan đến số vũ khí thu giữ.

Hiện nay, hoạt động đánh bạc tiếp tục chuyển dịch mạnh sang môi trường mạng, lợi dụng các nền tảng phát trực tiếp từ nước ngoài để tổ chức cá cược trái phép.

Nhiều đối tượng cho rằng việc không trực tiếp tham gia tại trường gà hoặc chỉ theo dõi các trận đấu qua điện thoại sẽ khó bị phát hiện, xử lý.

Tuy nhiên, mọi hành vi cá cược thắng thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, thực tiễn đấu tranh cho thấy cờ bạc là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác như cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí trái phép, thậm chí dẫn đến các hành vi phạm tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Nhiều người từ việc tham gia cá cược với số tiền nhỏ đã dần sa vào vòng xoáy nợ nần, mất khả năng kiểm soát tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình, trật tự xã hội và cuộc sống của bản thân.

Từ vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ dưới bất kỳ hình thức nào; không tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động đánh bạc diễn ra tại nơi ở, cơ sở kinh doanh hoặc trên không gian mạng.

Các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nếu biết rõ khách sử dụng địa điểm của mình để tổ chức hoặc tham gia đánh bạc nhưng vẫn tạo điều kiện sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.