Cảnh sát bắt khẩn cấp 17 người là thành viên của 2 nhóm kín

Trước đó, qua công qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì phát hiện một số thanh thiếu niên thuộc 2 nhóm kín trên mạng xã hội, nhóm "Những cơn mưa thủy tinh" và nhóm "29M1" xảy ra mâu thuẫn, thách đố nhau.



Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã hô hào, kêu gọi các thành viên trong nhóm tụ tập, chuẩn bị hung khí đem đi giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng thanh thiếu niên bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin báo cáo, Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Thanh Trì đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp cùng Công an các xã Vạn Phúc, Đông Mỹ, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi…. tập trung lực lượng nắm bắt tình hình; xây dựng phương án đề phòng, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng gây rối.

Khoảng 22h ngày 16/4, hai nhóm trên hẹn gặp nhau. Các đối tượng mang theo hung khí chuẩn bị sẵn như tuýp sắt gắn dao nhọn, tuýp sắt gắn dao quắm... đến điểm hẹn. Nhóm "29M1" di chuyển từ địa bàn huyện Thanh Trì về huyện Thường Tín để gặp nhóm "Những cơn mưa thủy tinh". Khi gặp nhau, hai bên truy đuổi nhau để đánh. Tuy nhiên, sau khi chạy qua nhiều tuyến đường thì phát hiện Công an đang truy đuổi nên các đối tượng bỏ chạy về nhà cất giấu hung khí.

Quá trình hai nhóm cầm hung khí chạy qua nhiều tuyến phố, tuyến đường thuộc địa bàn 2 huyện Thanh Trì và Thường Tín, khiến nhiều người đi đường sợ hãi.

Chỉ sau 1 ngày điều tra truy xét, đến ngày 18/4, Công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp 17 đối tượng thuộc hai nhóm "29M1" và "Những cơn mưa thủy tinh", tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tang vật thu giữ gồm 10 tuýp sắt hàn dao quắm, dao nhọn, hàn kiếm, hàn 1 xiên nhọn đầu, hàn đinh ba và 1 thanh kiếm.

Trung tá Lương Huy Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì cho biết: “Các đối tượng đang là học sinh tại các trường PTTH trên địa bàn. Tuy nhiên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không được sự quan tâm thường xuyên của gia đình, buông lỏng quản lý, nên các đối tượng này thường xuyên tụ tập vào ban đêm, điều khiển xe máy theo đoàn, theo nhóm, mang theo dao, kiếm, tuýp sắt, đi xe máy với tốc độ cao. Thông qua các hội nhóm kín trên không gian mạng, các đối tượng tụ tập làm quen với nhau và khi nảy sinh mâu thuẫn thì lập tức kêu gọi tụ tập thành nhóm và hẹn gặp nhau, đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn”.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm thanh thiêu niên gây rối trên địa bàn, trong thời gian tới, Công an huyện Thanh Trì, sẽ tiếp tục tập trung lực lượng duy trì các tổ tuần tra, và tăng cường lực lượng trinh sát tuần tra mật phục khép kín địa bàn, để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.