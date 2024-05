Vụ chủ tịch huyện bị lừa 171 tỷ: Số tiền đã được chuyển đi đâu?

Chiều 15/5, tại hội thảo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn diễn ra rất phức tạp và mức độ thiệt hại ngày càng lớn.

Các đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng, bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trong nước và xuyên quốc gia với công nghệ cao.

Trong đó, điển hình là vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch. Trong vụ án này, các đối tượng phạm tội hoạt động có tổ chức, hoạt động ở nước ngoài, tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, gây khó khăn cho công tác điều tra, báo Nhân dân trích dẫn thông tin do Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Tội phạm lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng để lừa đảo ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa/VGP.

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông tin, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản.

Đoàn công tác yêu cầu Tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý.

Liên quan đến vụ việc trên, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 26/3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản.

Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật. Sau đó, nhóm này thông báo bà Nguyễn Thị Giang Hương có liên quán đến đến vụ việc vi phạm pháp luật.

Nhóm lừa đảo yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà Hương để lấy tiền.