Cảnh quay hiếm về 2 con cá thái dương bơi cùng nhau ngoài khơi Thái Bình Dương

Các thợ lặn phát hiện hai con cá thái dương đại dương non đang bơi cùng nhau ngoài khơi bờ biển British Columbia. (Ảnh: Timothy Manuelides)

Các chuyên gia ước tính chiều ngang của chúng là 60 cm, nhỏ hơn 5 lần so với kích thước mà chúng đạt được khi trưởng thành.

Các chuyên gia cũng xác định cặp đôi này là cá thái dương đại dương (Mola mola) và cho biết bụng góc cạnh và kích thước nhỏ của chúng là dấu hiệu nhận biết chúng còn bé.

Marianne Nyegaard, nhà sinh vật biển chuyên về cá thái dương đại dương và là cộng tác viên nghiên cứu tại Bảo tàng Auckland ở New Zealand, cho biết trong bài đăng trên Facebook: “Đối với tôi, chúng là những con cá con”.

Đoạn phim mới, được thực hiện bởi người yêu biển Timothy Manuelides ở phía bắc Port Hardy trong khu vực Đèo Browning. Nó cho thấy hai con cá thái dương lấp lánh đi cùng với một đàn cá đá góa phụ (Sebastes entomelas) và cá đá đuôi vàng (S. flavidus). Những con cá thái dương bơi đi khi Manuelides đến gần chúng, vẫy những chiếc vây lưng và vây hậu môn dài như đôi cánh qua làn nước xanh ngập nắng

Các nhà nghiên cứu nhận thấy cá thái dương ở bên phải bị mất một đoạn đuôi. Họ ước tính những con non có đường kính khoảng 60 cm. Cá thái dương là loài cá có xương lớn nhất trên thế giới và có thể phát triển tới đường kính khổng lồ 3 mét, vì vậy những con non này nhỏ hơn khoảng 5 lần so với cá thái dương trưởng thành - nhưng lớn hơn 240 lần so với kích thước sơ sinh của chúng chỉ 2,5 milimét.

Cá thái dương còn được gọi là mola (cũng là tên chi và loài của chúng), theo tên tiếng Latin có nghĩa là cối xay, phản ánh hình dạng tròn, dẹt của cơ thể chúng.

Đoạn video tiết lộ rằng cá thái dương có thể bơi nhanh hơn nhiều người nghĩ, các nhà nghiên cứu lưu ý trong bài đăng trên Facebook.

Jackie Hildering, nhà nghiên cứu kiêm giám đốc giáo dục và truyền thông của Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục Hàng hải (MERS), viết: “Chúng thường bị cho là chậm chạp do hành vi "phơi nắng" được quan sát thấy ở bề mặt đại dương, nơi cá thái dương đắm mình trong ánh sáng ấm áp sau thời gian ở độ sâu lạnh giá”. Hildering cũng lưu ý: “Chúng cũng có thể sẵn sàng loại bỏ ký sinh trùng từ các loài chim như chim hải âu”.

Cá thái dương được tìm thấy trên khắp các đại dương trên thế giới, từ vùng biển nhiệt đới đến vùng biển ôn đới và dành phần lớn thời gian giữa mặt nước và độ sâu 200 m.

Theo Live Science