Cảnh nàng dâu cải tạo nhà vệ sinh trong nhà phố cổ Hà Nội hút gần 1 triệu lượt xem

Một đoạn video ghi lại quá trình cải tạo nhà vệ sinh trong căn nhà phố cổ Hà Nội bất ngờ thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhân vật chính là một nàng dâu sống trong không gian chật hẹp, đã tự tay dọn dẹp, làm sạch và lựa chọn dán giấy dán tường để “lột xác” khu vực vốn cũ kỹ, bừa bộn. Sự thay đổi nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: liệu cách làm này có thực sự phù hợp?

Trong video, nhà vệ sinh ban đầu khá tối, tường xỉn màu, nhiều đồ đạc khiến không gian càng trở nên chật chội. Sau khi dọn dẹp toàn bộ, người phụ nữ bắt đầu dán giấy lên các mảng tường, giúp không gian sáng hơn, gọn gàng và có điểm nhấn rõ rệt. Không ít người để lại bình luận khen ngợi sự khéo léo, tiết kiệm và mong muốn áp dụng cách làm tương tự cho gia đình mình.

Một vài phân cảnh trong các video nàng dâu cải tạo lại nhà vệ sinh (Ảnh cắt từ video)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, nhiều ý kiến cũng tỏ ra băn khoăn về độ bền và tính phù hợp của giấy dán tường trong môi trường nhà vệ sinh – nơi thường xuyên có độ ẩm cao.

Giấy dán tường trong nhà vệ sinh – đẹp, nhanh nhưng có bền?

Theo các chuyên trang cải tạo nhà như Houzz hay The Spruce (Mỹ), giấy dán tường không phải là lựa chọn lý tưởng cho những không gian có độ ẩm cao. Hơi nước trong nhà vệ sinh có thể khiến lớp keo dán nhanh chóng mất tác dụng, dẫn đến tình trạng bong tróc, phồng rộp chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Ngoài ra, một rủi ro ít được chú ý là nấm mốc có thể hình thành phía sau lớp giấy, nơi người dùng khó quan sát bằng mắt thường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe nếu kéo dài. HGTV – kênh truyền hình chuyên về nhà cửa và đời sống tại Mỹ – cũng khuyến cáo rằng các vật liệu không chuyên dụng sẽ xuống cấp nhanh trong môi trường ẩm, đặc biệt là khu vực nhà tắm.

Ảnh minh họa

Trong điều kiện khí hậu Việt Nam, nhất là miền Bắc với đặc trưng nồm ẩm, nguy cơ này còn cao hơn. Những ngày độ ẩm không khí lên tới 90–100% có thể khiến tường luôn trong trạng thái “ướt ngầm”, làm giảm đáng kể tuổi thọ của giấy dán.

Khi nào có thể áp dụng – và khi nào nên tránh?

Dù không phải lựa chọn tối ưu, giấy dán tường vẫn có thể sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Chẳng hạn, với những nhà vệ sinh khô (không có khu tắm), không gian thông thoáng và có hệ thống quạt hút tốt, việc dán giấy – đặc biệt là loại phủ vinyl chống ẩm – vẫn có thể chấp nhận được trong thời gian nhất định.

Ngược lại, với các nhà tắm có vòi sen, nước bắn trực tiếp lên tường hoặc không có hệ thống thông gió hiệu quả, việc sử dụng giấy dán tường gần như chắc chắn sẽ nhanh xuống cấp. Trong những trường hợp này, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên gạch ốp hoặc sơn chống ẩm để đảm bảo độ bền lâu dài.

Ảnh minh họa

Lưu ý quan trọng trước khi cải tạo nhà vệ sinh

Không chỉ riêng việc lựa chọn vật liệu, các chuyên gia từ HomeAdvisor và Energy Saver (Bộ Năng lượng Mỹ) cho rằng cải tạo nhà vệ sinh cần được cân nhắc kỹ lưỡng ở nhiều yếu tố.

Trước hết là hệ thống điện – nước. Đây là phần “ẩn” nhưng quyết định độ an toàn và chi phí lâu dài. Nếu đường ống đã cũ hoặc có dấu hiệu rò rỉ, việc sửa chữa cần thực hiện trước khi hoàn thiện bề mặt.

Tiếp đến là vấn đề thông gió. Một nhà vệ sinh thiếu lưu thông không khí sẽ luôn ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, đồng thời khiến mọi vật liệu nhanh xuống cấp. Việc lắp quạt hút hoặc tận dụng cửa sổ là giải pháp được khuyến nghị.

Ngoài ra, việc lựa chọn vật liệu phù hợp môi trường ẩm và hạn chế thay đổi kết cấu, đặc biệt với nhà cũ hoặc nhà phố cổ, cũng là yếu tố quan trọng giúp tránh phát sinh chi phí và rủi ro về sau.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của nàng dâu trong video cho thấy một xu hướng ngày càng phổ biến: cải tạo không gian sống nhỏ gọn, tiết kiệm và mang tính cá nhân hóa. Tuy nhiên, không phải giải pháp nào “đẹp nhanh” cũng phù hợp trong dài hạn. Với những khu vực đặc thù như nhà vệ sinh, yếu tố kỹ thuật và độ bền vẫn cần được đặt lên hàng đầu trước khi quyết định làm theo.