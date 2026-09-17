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Cảnh lạ ở Văn Quán sau ngày Hà Nội mưa xối xả, đường Triều Khúc cũng biến thành bể bơi khổng lồ

Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn
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Hồ Văn Quán ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều phương tiện chết máy, người dân chật vật dắt xe qua đoạn đường ngập khoảng 50 cm. Trong khi đó, người dân ở khu vực Triều Khúc lại tranh thủ nước dâng để tìm kiếm niềm vui giữa những ngày mưa lớn.

Hồ Triều Khúc ngập thành "bể bơi khổng lồ"

Clip: Như Hoàn

- Ảnh 1.

Sau trận mưa kéo dài từ đêm 16/9 đến sáng 17/9, khu vực quanh Hồ Triều Khúc ngập sâu

- Ảnh 2.

Nước từ hồ tràn lên đường, biến nhiều đoạn thành một vùng nước rộng, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Người dân buôn bán trong cảnh nước ngập đến bắp chân

- Ảnh 5.

Mưa lớn khiến khu vực Hồ Triều Khúc ngập tràn lên đường

- Ảnh 6.

Nước phủ kín một vùng rộng

- Ảnh 7.

Một số người dân đội mưa xuống nước bơi lội, chơi đùa, thậm chí dùng đệm làm "xuồng" giữa lúc trời vẫn mưa lớn

- Ảnh 8.

Trong khung cảnh ngập nước, một số bạn trẻ tranh thủ xuống khu vực ngập để vui chơi

- Ảnh 9.

Các bạn trẻ còn dùng đệm để chế thành những chiếc "xuồng" tự chế

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Hình ảnh người dân bơi lội, chơi đùa giữa khu vực ngập nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Có người ngâm mình dưới nước, bơi lội giữa trời mưa, tạo nên cảnh tượng đặc biệt

- Ảnh 14.

Trong khi đó, mưa lớn vẫn tiếp diễn, nước phủ kín mặt đường quanh hồ

- Ảnh 15.

Tuy nhiên, việc xuống bơi hoặc vui chơi tại các khu vực ngập sâu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt khi trời vẫn mưa và mực nước có thể tiếp tục thay đổi. Người dân khó quan sát được mặt đường, miệng cống, hố ga hoặc các chướng ngại vật bên dưới lớp nước. Vì vậy, người dân cần hạn chế xuống nước vui chơi, đặc biệt không nên để trẻ em tự ý tiếp cận các khu vực ngập sâu.

Khu vực hồ Văn Quán ngập sâu 50 mét, người dân chật vật lội nước

Clip: Như Hoàn

- Ảnh 16.

Trong khi đó, đến khoảng 10h ngày 17/9, khu vực Hồ Văn Quán (phường Hà Đông, Hà Nội) cũng vẫn ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9

- Ảnh 17.

Lực lượng chức năng phải cắm biển cảnh báo từ xa để hướng dẫn người dân, phương tiện chủ động di chuyển qua khu vực ngập.

- Ảnh 18.

Tại khu vực đường quanh Hồ Văn Quán, nước ngập khá sâu, có nơi lên gần bánh xe

- Ảnh 19.

Nước dâng khoảng 50 cm, khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt xe qua đoạn ngập

- Ảnh 20.

Nhiều ô tô đi qua đoạn đường ngập gặp sự cố, phải chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

- Ảnh 21.

Người đi xe máy cũng gặp nhiều khó khăn, một số người phải xuống dắt xe qua vùng nước sâu

- Ảnh 22.
- Ảnh 23.

Nước ngập khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều người tìm cách tránh những đoạn ngập sâu để tiếp tục hành trình

- Ảnh 24.

Nước ngập đến ngang đầu gối

- Ảnh 25.

Các đơn vị thoát nước tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống.

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Tags

Hà Nội

Văn Quán

Triều Khúc

mưa lớn

phương tiện

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