Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo cài mã độc liên quan đến BHXH

Để phòng tránh thủ đoạn mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) để lừa cài mã độc, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo mật và cảnh giác cao độ trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả danh cán bộ BHXH hoặc công an gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân. Đối tượng lừa đảo đe dọa rằng quyền lợi tham gia BHXH, BHYT sẽ bị gián đoạn nếu người dân không thực hiện ngay theo hướng dẫn.

Kẻ gian gửi đường link hoặc mã QR dụ dỗ nạn nhân tải tệp cài đặt ứng dụng (giả mạo ứng dụng VssID). Tệp này chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển màn hình từ xa, đọc tin nhắn SMS, đánh cắp mật khẩu và mã OTP nhằm rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

BHXH Việt Nam khẳng định cơ quan chức năng tuyệt đối không gửi đường link hay file cài đặt qua tin nhắn, mạng xã hội. Người dân chỉ tải ứng dụng VssID từ CH Play hoặc App Store, đồng thời tra cứu thông tin chính thức tại Cổng thông tin baohiemxahoi.gov.vn hoặc tổng đài 1900 90 68. Nếu lỡ sập bẫy, cần liên hệ ngay ngân hàng để phong tỏa tài khoản và trình báo công an.