Các xe chiến đấu bộ binh Ukraine bị trinh sát của Quân đội số 6 thuộc Nhóm Lực lượng phía Tây của Nga phát hiện trong quá trình trinh sát trên không. Quân đội Ukraine đã ngụy trang phương tiện quân sự ở ven phía bắc làng Kupyansk-Vuzlovyi, giáp liền với thành phố.

Các drone FPV Nga được đưa lên không trung. Các điều khiển viên vận hành chúng qua dây cáp quang. Tổng cộng, họ đã phá hủy 5 xe chiến đấu bộ binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine, được đặt dọc theo đường sắt và tuyến đường trong vành đai rừng.

Những xe chiến đấu bộ binh này thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 116 của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Vụ nổ được drone Nga ghi lại, các phương tiện chiến đấu Ukraine không thể khôi phục.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng công bố video cho thấy drone FPV của Nga thiêu rụi một xe chiến đấu bộ binh và một drone mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực làng Malaya Tokmachka, tỉnh Zaporozhye.