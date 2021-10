Cảnh báo về loạt tội phạm khi TP HCM nới lỏng giãn cách

Theo Công an TP HCM, thành phố đang nới lỏng giãn cách xã hội, từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Đây cũng là thời điểm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản gia tăng với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn.

Công an Thành phố Thủ Đức, Công an TP HCM khuyến cáo, để phòng ngừa trộm cắp tài sản: Người dân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh luôn chủ động bảo quản, giữ gìn tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản. Chú ý gia cố trần, vách, cửa sổ, cửa chính, lỗ thông gió... chắc chắn; kiểm tra, đóng, khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ hoặc vắng nhà.

Chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn, trang bị còi báo động, camera quan sát và ổ khóa điện tử; bố trí bảo vệ, người trông coi xe, tài sản và nhắc nhở những người thuê phòng có ý thức tự bảo quản tài sản. Đối với xe gắn máy luôn chú ý trông coi cẩn thận, không để khuất tầm mắt hoặc gửi vào bãi xe khi đến nơi công cộng, mua sắm.

Để phòng ngừa cướp giật, cướp tài sản, người dân không mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị và không sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông trên đường. Khi đi, đến nơi giao dịch ngân hàng, rút tiền qua thẻ ATM phải có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản. Không chen lấn trước quầy giao dịch, cảnh giác đối tượng lạ đeo bám, cố ý va chạm để trộm cắp tài sản.

"Cảnh giác thủ đoạn dàn cảnh như hỏi thăm đường, va quẹt xe, gây gỗ, đánh nhau nhằm đánh lạc hướng để ra tay cướp giật tài sản. Trường hợp có tình huống cướp xảy ra cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhân dạng, loại xe, biển số xe của đối tượng và nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ", Công an TP Thủ Đức lưu ý.

Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn, người dân phải bình tĩnh, không làm theo yêu cầu hoặc dẫn dụ bấm vào các phím số trên điện thoại. Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ qua tin nhắn SMS, email, phần mềm chat (Zalo, Facebook messenger…) hoặc qua cuộc gọi của bất cứ ai; không chuyển khoản, nộp tiền mặt vào tài khoản của người không quen biết.

Trường hợp đã chuyển tiền đến tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo ngân hàng và trình báo Công an phường gần nhất để được hỗ trợ điều tra, xử lý.

Người dân không tham gia các chương trình nhận thưởng qua mạng, yêu cầu nạp tiền qua thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng. Tìm hiểu kỹ thông tin khi kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hứa hẹn cho, tặng số tiền lớn, những món quà đắt tiền.

"Nhân dân khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, vi phạm pháp luật thì thông báo ngay cho Công an phường nơi gần nhất hoặc Công an Thành phố Thủ Đức (số điện thoại 02838.972.025), Đội Cảnh sát hình sự (số điện thoại 02838.966.109) để kịp thời điều tra, xử lý", Công an TP Thủ Đức khuyến cáo.