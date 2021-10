Nổ chạy án lừa 13 bị hại rồi bặt vô âm tín 5 năm thì bị tóm

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ bị can Lê Thị Thanh Hương (SN 1969, trú tại tổ 13 khu 2 phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khi đang lẩn trốn tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Hương là bị can bị truy nã hơn 5 năm trước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm năm 2015, Lê Thị Thanh Hương “nổ” với nhiều người rằng mình có khả năng xin việc, xin lên chức, chạy án….tại một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vì "có quan hệ với nhiều đồng chí lãnh đạo".

Tưởng những điều Hương nói là thật, 13 bị hại trong vụ án đã đưa cho Hương tổng cộng trên 1,5 tỷ đồng để “lo việc”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương đã không thực hiện theo lời hứa và bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, xác minh thấy Hương thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu, trong đó có cả những lần xuất cảnh qua Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh tích cực phòng chống tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức xác minh, áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ.



Ngày 3/10, các trinh sát đã tổ chức bắt giữ được Lê Thị Thanh Hương khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Quá trình bắt giữ cũng như áp giải đối tượng về Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã bảo đảm an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hiện, Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Lê Thị Thanh Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự để tiết hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.