Cảnh báo tới tất cả những người mua bán online

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo "mua bán đồ thanh lý giá rẻ" trên không gian mạng.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 8/7/2026 cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu mua sắm giá rẻ, các đối tượng xấu thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung “mua bán đồ thanh lý giá rẻ” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phương thức, thủ đoạn lừa đảo chính của các đối tượng là sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo đăng tải các bài viết có nội dung thanh lý đồ cũ giá trị cao với giá chỉ bằng 1/2, 1/3 so với mua mới như đồ điện tử, đồ gia dụng, phụ kiện ô tô, xe máy,… trong các fanpage, hội, nhóm thanh lý đồ cũ.

Khi người dân có nhu cầu mua hàng liên hệ thì các đối tượng xấu lấy lý do “nhiều người đặt mua”, “cần tiền gấp” để yêu cầu người mua đặt cọc một phần giá trị hàng hay gửi toàn bộ số tiền mới gửi chuyển phát nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt số tiền đã đặt trước của người mua. Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa bài đăng.

Hai là, khi gửi hàng qua chuyển phát nhanh các đối tượng thay thế bằng các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không được bảo hành chính hãng hoặc không đúng với hình ảnh, video đã cung cấp.

Ảnh một số bài viết chia sẻ việc bị lừa khi mua đồ thanh lý trên mạng xã hội Facebook - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ba là, đăng tải các bài viết có nội dung thanh lý đồ cũ lồng ghép các đường link, mã QR giới thiệu hình ảnh, video hàng hoá nhưng khi người dân lựa chọn vào các đường link, mã QR trên sẽ bị các đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát điện thoại cá nhân sau đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo “mua bán đồ thanh lý giá rẻ” trên không gian mạng. Đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết các thủ đoạn lừa đảo trên để nâng cao cảnh giác tránh mắc bẫy của kẻ xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.