Cảnh báo thủ đoạn mới mang tên ‘ghost tapping’: Chỉ cần tiến lại gần, kẻ gian có thể quét trộm tiền từ thẻ ngân hàng

Ảnh minh họa

Khác với các vụ lừa đảo truyền thống, với "ghost tapping", kẻ gian không cần sử dụng các thủ đoạn để chiếm đoạt thẻ. Theo ông Dennis Horton, Giám đốc cấp cao BBB tại Rockford (Illinois), kẻ gian chỉ cần một thiết bị thanh toán không dây cầm tay – loại vốn vẫn được các doanh nghiệp hợp pháp sử dụng, sau đó đứng cách nạn nhân vài bước chân là đã có thể quét dữ liệu nhờ công nghệ sóng radio tầm gần (NFC).

Từ đó, bọn tội phạm có thể tiến hành giao dịch trái phép mà chủ thẻ không hề nhận ra. Để thực hiện hành vi trên, kẻ gian thường tận dụng sự bất cẩn của chủ thẻ, tiêu biểu như:

- Đối tượng cố tình tiến lại gần hoặc giả vờ va chạm với nạn nhân. Khi đó, với thiết bị đọc thẻ được giấu kín, kẻ gian có thể tự ý rút tiền từ thẻ hoặc ví điện tử hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc của nạn nhân mà không cần sự cho phép.

﻿- Kẻ gian cũng có thể giả dạng thành người bán hàng, rồi yêu cầu nạn nhân ‘chạm để thanh toán’ cho những sản phẩm, dịch vụ hoặc khoản quyên góp giả mạo.

- ﻿Đối tượng lừa đảo cũng có thể lợi dụng sự mất cảnh giác của người tiêu dùng - những người vội vàng chạm thẻ hoặc điện thoại để thanh toán mà không kiểm tra kỹ tên doanh nghiệp, số tiền hoặc tính hợp pháp của giao dịch.

Bên cạnh đó, kẻ gian sử dụng thủ đoạn "ghost tapping" thường thực hiện các giao dịch gian lận có giá trị nhỏ, nhằm tránh hệ thống cảnh báo của ngân hàng. Do đó, việc rút tiền trái phép có thể kéo dài nhiều ngày trước khi bị phát hiện.



Theo BBB, đây là một số dấu hiệu cảnh báo mà người dùng nên lưu ý:

- ﻿Nhận thông báo lạ từ ngân hàng về những khoản phí nhỏ, không rõ nguồn gốc.

- Được yêu cầu “chạm để thanh toán” nhưng không nhận được hóa đơn hay biên lai.

- Phát hiện giao dịch bất thường sau khi có mặt tại nơi đông đúc hoặc sự kiện công cộng.﻿

﻿Để bảo vệ bản thân, BBB khuyến nghị người tiêu dùng thực hiện các biện pháp sau:

- Sử dụng ví hoặc bao thẻ chống RFID: Những vật dụng này giúp ngăn chặn việc quét trộm dữ liệu không dây.

- Hạn chế dùng thẻ ghi nợ: Khi thanh toán chạm bằng thẻ ghi nợ, tiền bị trừ trực tiếp từ tài khoản, khiến nạn nhân dễ thiệt hại hơn so với thẻ tín dụng.

- Kiểm tra thông tin giao dịch: Trước khi chạm thẻ hoặc điện thoại, hãy quan sát kỹ tên doanh nghiệp và số tiền hiển thị trên màn hình thiết bị.

- Kích hoạt cảnh báo giao dịch: Nhiều ngân hàng cho phép cài đặt thông báo tức thì mỗi khi phát sinh giao dịch. Điều này giúp phát hiện sớm các giao dịch gian lận.

- Giới hạn việc dùng thanh toán chạm ở khu vực rủi ro cao: Nếu nghi ngờ, hãy chọn cách quẹt thẻ tại máy thanh toán an toàn.

Theo USA Today﻿