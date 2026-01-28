Cảnh báo nóng: Xe đạp điện chạy 50–60 km/h nhưng không cần bằng lái, rủi ro tai nạn vượt cả mô tô phân khối lớn

Theo nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP, một trong những vấn đề trọng tâm là quy định phạm vi hoạt động của xe điện bốn bánh có gắn động cơ chở người và chở hàng. Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết thực tế tại nhiều địa phương, loại phương tiện này đã được cho phép lưu thông lẫn với ô tô, container, xe máy trên quốc lộ, tỉnh lộ, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an phối hợp với Cục Đường bộ và Bộ Xây dựng đề xuất chỉ cho xe điện bốn bánh hoạt động trên các tuyến có làn đường riêng. Đối với những khu vực đủ điều kiện hạ tầng, có thể bố trí một làn riêng phục vụ du lịch, phát triển kinh tế, nhằm vừa khai thác hiệu quả phương tiện đã đầu tư, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu việc quản lý xe điện bốn bánh phải theo hướng kiểm soát chặt chẽ phạm vi hoạt động. Theo đó, xe điện bốn bánh chỉ được phép lưu thông tại những khu vực có làn đường riêng hoặc nơi có tốc độ tối đa 30 km/h. Đối với các tuyến đường có tốc độ lưu thông trên 30 km/h, phải cấm loại phương tiện này tham gia giao thông. Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất và xác định cụ thể các tuyến đường cấm xe điện bốn bánh lưu thông.

Bên cạnh xe điện bốn bánh, Phó Thủ tướng cũng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ xe đạp điện và các phương tiện có tốc độ thiết kế cao nhưng thiếu điều kiện bảo đảm an toàn. Theo Phó Thủ tướng, hiện nay nhiều loại xe đạp điện có thể đạt tốc độ 50–60 km/h, trong khi người điều khiển không phải có giấy phép lái xe, không qua đào tạo hay sát hạch. Mức độ rủi ro vì vậy được đánh giá là còn cao hơn cả mô tô phân khối lớn. Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung quản lý xe đạp điện vào các văn bản pháp luật liên quan, nhằm giảm tai nạn và rủi ro cho người tham gia giao thông.

Ngoài nội dung về phương tiện điện, cuộc họp cũng thảo luận nhiều vấn đề khác như đề xuất hạn chế xe khách giường nằm hai tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 3, cấp 4 khu vực miền núi; phân cấp quản lý quốc lộ cho địa phương; quy định hệ thống bến xe, trạm dừng nghỉ và tiêu chí hạ tầng giao thông. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần sửa đổi các nghị định là "phòng ngừa từ sớm, từ xa" các hành vi có nguy cơ dẫn đến vi phạm an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm thể chế hóa các bất cập đã được nhận diện trong thực tiễn quản lý giao thông, đặc biệt là tình trạng nhiều loại phương tiện có tốc độ khác nhau cùng lưu thông trên một mặt đường. Theo Phó Thủ tướng, những vấn đề đã rõ và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông cần được mạnh dạn điều chỉnh, bổ sung trong chính sách, không để kéo dài.