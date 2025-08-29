Ngày 29/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ ra cảnh báo lừa đảo liên quan đến chính sách tặng quà cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Theo đó, lợi dụng thông tin này, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến gồm: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung “nhận quà tặng 100.000 đồng”, “điền thông tin để nhận tiền”, “cài đặt VNeID để nhận quà”; giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để “xác thực”; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Từ những thông tin trên, Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo:

Người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thống khi thực hiện các thủ tục an sinh xã hội.

Tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng giả mạo VNeID.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn khả nghi, cần kiểm chứng với cơ quan chức năng địa phương trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Ngân hàng BIDV hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID

Ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà cho người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, tại văn bản số 17129-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân ăn Tết Độc lập mức 100.000 đồng/người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.