Tối 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đơn vị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Ông Đoan là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá…

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan - Ảnh: CA Thanh Hoá

Trước đó, tối 28/8, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, ghi nhận hình ảnh hàng chục cảnh sát xuất hiện trước dinh thự trắng của ông Cao Tiến Đoan. Ngoài ra, cảnh sát cũng xuất hiện, phong tỏa tòa nhà Đông Á.

Thông tin trên Người lao động cho hay, đến 22 giờ 30 phút cũng ngày, cảnh sát vẫn phong tỏa các địa điểm trên. Được biết, ngoài là Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng như sau: Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà vẫn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm: Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;

Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin kế toán sai sự thật;

Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan;

Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ;

Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán. Nếu phạm tội thuộc các trường hợp như vì vụ lợi, có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng thì bị phạt tù từ 3 đến 12 năm. Nếu gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.