Mưa lớn liên tiếp kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều hệ thống sông ở miền Bắc có thể lên báo động 1-2, tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc đang trải qua một giai đoạn mưa nhiều, nhất là khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ. Liên tiếp trong nhiều ngày qua, khu vực này hứng chịu các đợt mưa dông về chiều tối, đêm và sáng sớm.

Chỉ tính riêng từ 19h tối 13/7 đến 7h sáng nay (17/7), nhiều điểm đo ghi nhận tổng lượng mưa vượt 300mm như Chế Tạo (Lào Cai) 358mm, Pắc Ta (Lai Châu) 336mm, Nậm Cần (Lai Châu) 309mm, Nậm Păm (Sơn La) 337mm.

Dự báo từ ngày 17/7 đến đêm 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Lũ có thể dâng trên một số hệ thống sông ở miền Bắc trong những ngày tới.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Sau đó, sang ngày và đêm 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng với lượng mưa 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Nhận định xa hơn, từ 20-23/7, miền Bắc có thể đón một đợt mưa lớn, diện rộng và kéo dài.

Do mưa lớn kéo dài liên tục, sáng nay, mực nước các sông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu thế dâng lên. Lưu lượng nước đến các hồ lớn ở miền Bắc cũng có xu thế dâng.

Lúc 7h sáng nay, lưu lượng đến hồ Lai Châu dao động từ 1720-2250m3/s; Sơn La 4600-4910m3/s; Hòa Bình 3900-4000m3/s; Tuyên Quang 630-750m3/s; Thác Bà 400-460m3/s.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 17 đến ngày 20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ dâng từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.