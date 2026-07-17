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Hiện trường vụ xe khách gặp nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương

Thanh Hà
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Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng sau khi lao từ độ cao hơn 3m từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống đường gom. Vụ việc khiến phương tiện bị lật nghiêng, vỡ hầu như toàn bộ kính bên phải và làm 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Hơn 0h ngày 17/7, ô tô khách BKS 20C di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội.

Khi đến khu vực xã Chương Dương (Hà Nội) bất ngờ lao ra khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 32 hành khách.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Xe cẩu được huy động để di chuyển phương tiện.

Hàng rào tôn bị đâm hỏng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.


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