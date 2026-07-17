Hiện trường vụ xe khách gặp nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương
Thanh Hà |
Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng sau khi lao từ độ cao hơn 3m từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống đường gom. Vụ việc khiến phương tiện bị lật nghiêng, vỡ hầu như toàn bộ kính bên phải và làm 4 người tử vong, nhiều người bị thương.
Theo Tiền Phong Copy link
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