Cảnh báo khẩn tới người dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng

Do chịu ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), Trung Bộ và Bắc Bộ mưa từ ngày 25/9 đến nay với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Thái Nguyên cấp 1, Thanh Hóa cấp 2; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3 (cấp cao nhất).

Mực nước Sông Hiến dâng cao gây ngập sâu tại Tổ dân phố Hợp Giang 2, phường Thục Phán (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Riêng tại Cao Bằng, trận mưa kéo dài từ ngày 29 đến 30/9 đã gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Cao Bằng. Đến trưa 30/9, đã có 2 người chết, 3 người mất tích và 2 người bị thương.

Trưa 30/9, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng đã ra bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 49 xã trên địa bàn tỉnh.

Theo bản tin, do lượng mưa lớn, kéo nhiều khu vực trong tỉnh Cao Bằng, mô hình độ ẩm đất đã ở trạng thái gần bão hòa (trên 85%), hoặc bão hòa.

Dự báo, trong 6 giờ tới, trời tiếp tục mưa, tiềm ẩn nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương, các lực lượng nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, chủ động ứng phó, phòng chống, di dời người, tài sản đến nơi an toàn, thông tin này được đăng tải trên báo Nhân dân.