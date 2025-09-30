HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt khẩn cấp Nguyễn Tùng Anh sinh năm 2008

Duy Anh |

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự trên tuyến đường Bùi Viện, phường Kiến An.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 21/9, một số thanh, thiếu niên tụ tập thành đám đông với mục đích xem, cổ vũ cho các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao. 

Lúc này, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đuổi đánh nhau ở phần đường dành cho xe thô sơ trên tuyến đường Bùi Viện. Hậu quả, L.Q.G, sinh năm 2007, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng bị thương tích tại vùng đầu, phải đi điều trị tại bệnh viện.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Tùng Anh sinh năm 2008- Ảnh 1.

Hiện trường vụ gây rối trật tự Công cộng trên tuyến đường Bùi Viện vào đêm 21/9 (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Qua phối hợp điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Kiến An đã triệu tập, làm rõ 10 đối tượng có liên quan. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tùng Anh, sinh năm 2008 và Võ Hoàng Gia Huy, sinh năm 2009, cùng trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Lê Văn Hiếu, sinh năm 2007, trú tại phường Gia Viên về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

