Cảnh báo khẩn cho ai còn để điện thoại lên khay soi an ninh sân bay

Gần cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao khiến các sân bay trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết. Khu vực kiểm tra an ninh liên tục hoạt động, với hàng dài hành khách chờ qua máy soi. Trong lúc xếp hàng, nhiều người phải tháo giày, cởi áo khoác, lấy laptop, thiết bị điện tử và các vật dụng cá nhân khác để đưa qua máy quét. Sự vội vã, kết hợp với việc phải quản lý nhiều đồ đạc cùng lúc, khiến cho hành khách dễ lúng túng và mất tập trung.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: ACV

Trong tình huống này, một thói quen phổ biến và đặt điện thoại trực tiếp lên khay băng chuyền kiểm tra an ninh. Món đồ điện tử tưởng chừng tiện lợi này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ trong vài phút lơ đãng, điện thoại có thể bị kẻ gian nhanh tay lấy mất hoặc bị bỏ quên giữa những khay mà hàng chục người cùng sử dụng. Việc mất điện thoại không chỉ gây phiền toái tức thì mà còn kéo theo những hệ lụy về dữ liệu cá nhân, thanh toán trực tuyến hay thông tin công việc quan trọng, khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với một món đồ vật thông thường.

Các chuyên gia du lịch và các cơ quan an ninh, trong đó có TSA (Cơ quan An ninh vận tải Mỹ), đều cảnh báo hành khách không nên để điện thoại trực tiếp lên khay. Đây là món đồ điện tử dễ bị lấy trộm nhất vì nằm ngay tầm mắt của nhiều người. Theo TSA, mỗi tháng có tới gần 100.000 món đồ bị thất lạc tại khu vực soi chiếu, trong đó điện thoại chiếm tỉ lệ lớn. Ngoài nguy cơ mất cắp, Apartment Therapy cũng phân tích rằng mất điện thoại tại sân bay không chỉ gây phiền phức tức thời mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn là “thông tin cá nhân bị rò rỉ”, bởi điện thoại lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng như tài khoản ngân hàng, hình ảnh riêng tư hay dữ liệu công ty.

Như trường hợp của một blogger du lịch người Mỹ, cô cho biết nhân viên sân bay đã từng cảnh báo mình rằng việc để điện thoại thẳng lên khay kiểm tra an ninh là cách nhanh nhất bị mất trộm.

Chia sẻ của nữ du khách. Ảnh: @travel.by.the.books

Bên cạnh đó, điện thoại cũng dễ bị bỏ quên do hành khách mang quá nhiều đồ lỉnh kỉnh, đồ dùng cá nhân, và các thiết bị điện tử khác. Nhiều trường hợp ghi nhận bởi TSA cho thấy việc thiếu tập trung trong khu vực soi chiếu dẫn đến hành lý bị bỏ lại hoặc điện thoại bị để quên trên khay.

Để hạn chế rủi ro, TSA khuyến cáo rằng hành khách không nên đặt điện thoại riêng lẻ trên khay kiểm tra. Thay vào đó, mọi người nên để thiết bị điện tử trong một túi nhỏ có khóa kéo hoặc đặt chung với hành lý xách tay. Tuy nhiên, có nhiều sân bay yêu cầu hành khách phải để hết các thiết bị điện tử ra, vì vậy chỉ nên lấy điện thoại ra khi nhân viên an ninh yêu cầu. Trường hợp của nhiều du khách nước ngoài chia sẻ: “Nếu không ai nhắc nhở, cứ để điện thoại trong túi nhỏ và khóa kéo lại. Thứ duy nhất tôi thấy nhân viên yêu cầu để ra ngoài là laptop”.

Nhiều sân bay yêu cầu hành khách để hết những món đồ điện tử ra khay

Bên cạnh đó, cũng có trường hợp của nhiều du khách nước ngoài đã chứng minh rằng khi điện thoại được bảo quản trong túi riêng, nguy cơ mất trộm hoặc thất lạc giảm đáng kể. Chính vì vậy, các hành khách cần lưu ý những điểm sau để hạn chế việc mất điện thoại khi qua khu kiểm tra an ninh:

- Luôn để điện thoại trong túi có khóa kéo hoặc ngăn riêng trong balo, không đặt trực tiếp lên khay.

- Chỉ lấy thiết bị điện tử ra khi nhân viên an ninh yêu cầu, tránh việc tự đặt tất cả đồ ra khay.

- Dán thông tin liên lạc bên ngoài thiết bị phòng trường hợp bị thất lạc.

- Giữ bình tĩnh và tập trung khi sắp xếp hành lý qua máy soi, tránh vội vàng trong lúc đông người.

- Kiểm tra lại khai trước trước khi rời khỏi khu vực an ninh để đảm bảo không bỏ quên đồ.

Những lưu ý này không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn giúp hành khách an toàn hơn, tránh được những rắc rối không đáng có khi đi lại trong mùa cao điểm.