Cảnh báo HẠN CHÓT 150 ngày cho hàng triệu tài xế toàn quốc, nếu không sẽ không thể qua trạm thu phí

Chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông

Luật Đường bộ và Nghị định số 119/2024/NĐ-CP yêu cầu chủ phương tiện phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong khoảng thời từ 01/10/2024 đến 30/9/2025.

Trong khoảng thời gian từ 01/10/2024 đến 30/9/2025, chủ phương tiện có thể thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ từ tài khoản thu phí hoặc phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ 01/10/2025, nếu chủ phương tiện chưa thực việc chuyển đổi thì sẽ không có nguồn tiền để thực hiện thanh toán, do đó sẽ không được lưu thông qua các làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí đường bộ.

Trong thời gian vừa qua, do các Nhà cung cấp dịch vụ thu phi sử dụng các tên gọi khác nhau của tài khoản thu phí, tài khoản giao thông nên gây hiểu nhầm về việc chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để đơn giản chủ phương tiện chỉ cần kiểm tra nếu đã sử dụng Ví VETC (đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC) hoặc đã liên kết với ví Viettel Money (đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass ) thì chủ phương tiện đã hoàn thành việc chuyển đổi tài khoản.

Nếu chưa, chủ thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí bằng cách sử dụng ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ để tạo hoặc kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện (là ví điện tử, thẻ tín dụng), cụ thể là:

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC: Tạo ví VETC và kết nối ví VETC với tài khoản thu phí (hoặc tài khoản giao thông) trên ứng dụng.

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass: Tạo ví Viettel Money và kết nối tài khoản Epass trên ứng dụng.

Ngoài ra, từ 01/9/2025, chủ phương tiện sử dụng Epass có thể kết nối với ví điện tử Momo, Vnpay, thẻ tín dụng Visa.

Theo số liệu của Cục Đường bộ Việt Nam, tổng số phương tiện đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí là 6,3 triệu.

Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản giao thông

Để chuyển đổi sang tài khoản giao thông từ tài khoản thu phí ePass, chủ phương tiện đăng nhập tài khoản, chọn mục Quản lý nguồn tiền, thực hiện liên kết với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (mất phí 1%-2%) rồi hoàn tất liên kết theo hướng dẫn. Chủ phương tiện cần liên kết nguồn tiền từ ngân hàng vào app Viettel Money hoặc chuyển tiền trực tiếp vào ví để bảo đảm số dư thanh toán phí giao thông.

Với ứng dụng VETC, chủ phương tiện đăng nhập, chọn mục Nâng cấp tài khoản, kiểm tra lại thông tin hiển thị trên màn hình rồi bấm nút Nâng cấp, sau đó nhập mã OTP gửi về số điện thoại, nhập mật khẩu mới và thực hiện các bước liên kết.

Chú ý quan trọng

Chủ phương tiện phải đảm bảo đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc;

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ;

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ thì thực hiện các hình thức thanh toán khác tại điểm thu.

Chủ phương tiện phải đảm bảo đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông.

Tài khoản giao thông sẽ đóng trong một số trường hợp

Có đề nghị đóng tài khoản giao thông của chủ tài khoản giao thông hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản giao thông và chủ tài khoản giao thông đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản giao thông;

Chủ tài khoản giao thông là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích; Chủ tài khoản giao thông là tổ chức bị chấm dứt hoạt động, phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật;

Các trường hợp đóng tài khoản giao thông theo thỏa thuận giữa Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và chủ tài khoản giao thông;

Chủ tài khoản giao thông thực hiện một trong các hành vi không được thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 4 của Nghị định này hoặc vi phạm thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản giao thông với Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.