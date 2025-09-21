Cảnh báo dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra năm 2025 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm GF Việt Nam, địa chỉ thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên). Quá trình điều tra xác định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu “Gold Max”; “Tamin Gold”; “ChiCa”. Các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đưa ra cảnh báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước và khuyến cáo đối với người dân: Không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”. Nếu thấy các sản phẩm dầu ăn này được bán trên thị trường thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn dầu ăn từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn hợp pháp.

Đối với các cơ quan, tổ chức, Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh các sản phẩm “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”. Cơ quan quản lý thị trường, y tế phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý.