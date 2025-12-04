Cảnh báo đặc biệt với người dân Huế, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành

Theo bản tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trưa ngày 4/12 cho biết, trong 24 giờ qua đến 12h ngày 4/12, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiều nơi lượng mưa trên 150–250 mm như Lộc Tiến (TP Huế) 265,4 mm, Trà Đơn (khu vực Đà Nẵng) 218,8 mm, Võ Xu (Lâm Đồng) 151,7 mm, Khánh Phú (Khánh Hòa) 127,4 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều vùng đã trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa, chỉ cần thêm mưa sẽ rất dễ xảy ra trượt lở và lũ quét.

Trong 3–6 giờ tới, mưa vẫn tiếp diễn với lượng mưa phổ biến 20–50 mm, có nơi trên 100 mm ở Huế, Đà Nẵng và phía đông Gia Lai; phía tây Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa mưa 10–30 mm, có điểm trên 70 mm.

Nước lũ về nhanh trong đêm khiến Lâm Động bị ngập nhiều nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Nhiều khu vực miền núi, ven sông suối, chân taluy đường giao thông, khu dân cư trên sườn dốc được xếp trong danh sách nguy cơ, trong đó Lâm Đồng, Khánh Hòa và các huyện phía tây Khánh Hòa – Lâm Đồng được lưu ý đặc biệt.

Nước lũ tràn về bất ngờ, nhiều nơi lại ngập nặng

Rạng sáng nay, ngày 4/12, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực ngã ba Gộp (xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu, dòng chảy xiết làm giao thông tê liệt, hàng loạt phương tiện ùn ứ nhiều giờ. Một số đoạn dải phân cách bị xô lệch, chính quyền phải chốt chặn, cấm xe qua vùng ngập để đảm bảo an toàn.

Tại vùng hạ du các hồ thủy lợi, việc xả lũ với lưu lượng lớn gây ngập hơn 1.000 căn nhà ở các thôn thuộc khu vực Tuy Phong cũ, nước vào nhanh, có nơi ngập 1–1,5 m, cuốn trôi hàng chục ghe thuyền của ngư dân, thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng. Nhiều hộ dân phải khẩn cấp di dời trong đêm, ưu tiên đưa người già và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều đoạn dải phân cách trên Quốc lộ 1 hư hỏng - Ảnh: Người lao động

Trên Vietnamnet đưa tin, tại Khánh Hòa, mưa lớn khiến nước sông Cái và các suối lên nhanh, nhiều khu vực ngoại thành và phường Tây Nha Trang tái ngập sâu, đường phố biến thành dòng nước đục, người dân dắt xe, vác đồ đạc băng qua vùng ngập. Ở các khu dân cư trũng thấp, người dân vội vã kê cao tài sản, sơ tán đến các điểm cao hơn, trẻ em được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều xã, phường như Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Ninh Phước, Thuận Nam, Cam Ranh… tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập úng cục bộ, một số trường học đã cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương từ Huế đến Lâm Đồng rà soát điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán, cảnh giới 24/24. Người dân vùng ven sông, suối nhỏ, chân đồi dốc, khu vực từng sạt lở cần chuẩn bị sẵn phương án di dời, không đi qua ngầm tràn, đoạn đường đang ngập, tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của lực lượng chức năng.