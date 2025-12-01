HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco: Khói đen ngùn ngụt bốc cao

Trang Anh |

Phía ngoài đường Hoàng Hoa Thám giao thông ùn dài theo hướng đi Phan Đình Phùng.

Sáng 1/12, Nhà máy bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám xảy ra hỏa hoạn, cột khói bốc lên nghi ngút khiến nhiều người dân khu vực hoảng hốt.

Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết Công an phường đang phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để khống chế ngọn lửa và cứu hộ cứu nạn.

"Công an phường đang phối hợp các lực lượng có mặt ở hiện trường để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đến hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa được dập tắt", VTC News dẫn lời lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà cho biết.

Do khu vực cháy nằm sâu trong nhà máy, có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác tiếp cận đang gặp không ít khó khăn. 

Thông tin trên Lao Động cho hay, đến 8h, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan. Một số nhân chứng sống gần khu vực nhà máy cho biết họ thấy khói đen bốc cao và nghe tiếng còi báo động vang lên liên tục

Giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi... ùn ứ cục bộ. Đặc biệt, phía ngoài đường Hoàng Hoa Thám giao thông ùn dài theo hướng đi Phan Đình Phùng.

Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại liên quan đang được thống kê.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco:

Nóng: Nhà máy bia Hà Nội Habeco cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao - Ảnh 1.

Khu vực trước cửa nhà máy bia - Ảnh: VTC News

Nóng: Nhà máy bia Hà Nội Habeco cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao - Ảnh 2.

Khói đen bốc cao - Ảnh: VTC News

Nóng: Nhà máy bia Hà Nội Habeco cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao - Ảnh 3.

Ảnh: Kinh tế đô thị

Nóng: Nhà máy bia Hà Nội Habeco cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy - Ảnh: Kinh tế đô thị

Nóng: Nhà máy bia Hà Nội Habeco cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao - Ảnh 5.

Ảnh: Kinh tế đô thị

Nóng: Nhà máy bia Hà Nội Habeco cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao - Ảnh 6.

Đoạn đường Hoàng Hoa Thám tắc nghẽn - Ảnh: Tiền Phong

Clip cháy nhà máy bia Hà Nội - Nguồn: FB Heo mập

Quyết định quan trọng liên quan đến hàng triệu phương tiện tham gia giao thông


Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

VnExpress

hiện trường

đường Hoàng Hoa Thám

tai nạn

Công an phường Ngọc Hà

nhà máy Bia Hà Nội Habeco

cháy nhà máy bia

Clip cháy nhà máy bia

clip vụ cháy

Ảnh vụ cháy nhà máy bia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại