Cảnh báo đặc biệt về thời tiết cuối tuần này

Thông tin được đăng tải trên trang chính thức của Thông tin Chính phủ.

Page Thông tin Chính phủ vừa đăng tải cảnh báo với nội dung đáng chú ý: “Cảnh báo thời tiết xấu khi đi du lịch cuối tuần (4-7/7)”. Đây là thời điểm nhiều lịch trình nghỉ hè ngắn ngày đã được chốt từ trước, do đó thông tin này có tác động trực tiếp đến kế hoạch di chuyển, vui chơi của người dân.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia được TTXVN dẫn lại, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 01 năm 2026, tên quốc tế là MAYSAK. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Ảnh Thông tin Chính phủ

Đáng chú ý, bản tin cảnh báo lũ do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát lúc 9h ngày 3/7 cũng cho biết, từ ngày 4/7 đến 7/7, các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông khoảng 3-6m, hạ lưu khoảng 2-4m.

Theo Bản tin Dự báo thời tiết của VTV, du khách có kế hoạch đi biển miền Bắc cuối tuần này cần đặc biệt lưu ý. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển vào Bắc vịnh Bắc Bộ, từ đêm mai đến cuối tuần, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm khu vực các đặc khu Bạch Long Vỹ, Cát Hải, Vân Đồn, Cô Tô, được cảnh báo có mưa rất to.

Gió trên biển có khả năng mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua có thể mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Với dự báo này, các hoạt động du lịch biển tại Quảng Ninh và TP. Hải Phòng hay những vùng núi phía Bắc, điểm trekking, suối thác, khu cắm trại, khu vực ven sông, vùng trũng thấp hoặc biển đảo vịnh Bắc Bộ trong dịp cuối tuần nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Du khách nên theo dõi sát các bản tin dự báo trước khi khởi hành, tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trong điều kiện mưa lớn, nước dâng, đường trơn trượt, sạt lở hoặc biển động, các hoạt động tưởng như quen thuộc như tắm suối, chơi thác, chèo SUP, đi canô, ra đảo có thể tiềm ẩn rủi ro.

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Đã đặt lịch đi chơi cuối tuần, người dân nên làm gì ngay?

Với những người đã đặt tour, phòng nghỉ, vé xe, vé máy bay, việc cần làm đầu tiên là kiểm tra xem điểm đến có nằm trong khu vực được cảnh báo hay không. Nếu lịch trình liên quan tới trekking, cắm trại, tắm suối, tắm thác, đi biển đảo, đi tàu/canô hoặc tham quan khu vực ven sông, cần cân nhắc điều chỉnh.

Người dân nên liên hệ ngay với khách sạn, homestay, công ty tour, hãng vận chuyển để hỏi rõ tình hình thời tiết tại điểm đến, chính sách đổi/hủy, phương án thay đổi lịch trình và cách xử lý nếu đường bị ngập, tàu thuyền dừng chạy hoặc khu du lịch tạm đóng cửa.

Với các tour thiên nhiên, cần hỏi rõ đơn vị tổ chức có cập nhật cảnh báo thời tiết theo thời gian thực hay không, có sẵn phương án dừng tour, đổi điểm đến hoặc hủy hoạt động nguy hiểm hay không. Trong điều kiện đã có cảnh báo thời tiết xấu, không nên chấp nhận lịch trình kiểu “đến nơi rồi tính”.

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Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai từng khuyến cáo các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Cơ quan này cũng lưu ý mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Vì vậy, nếu điểm đến thuộc vùng có nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập lụt hoặc biển động, việc hoãn, đổi lịch hoặc chuyển điểm đến là lựa chọn an toàn hơn so với cố đi chỉ vì tiếc tiền đặt cọc.

Lưu ý khi du lịch mùa mưa bão

Mùa mưa bão không có nghĩa là phải hủy mọi chuyến đi, nhưng du khách cần thay đổi cách chuẩn bị. Thay vì chỉ xem biểu tượng mưa/nắng trên ứng dụng điện thoại, nên theo dõi các bản tin chính thức, đặc biệt là cảnh báo mưa lớn cục bộ, dông lốc, sét, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và sóng lớn.

Khi đã lên đường, cần tránh các điểm “đẹp nhưng nguy hiểm” trong mùa mưa bão như suối, thác, khe núi, bãi cắm trại ven sông, mép vực, taluy, bãi biển khi có dông gió. Không lái xe qua ngầm tràn, cầu tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc nước chảy xiết.

Du khách cũng nên chuẩn bị theo hướng có thể bị mắc kẹt: mang pin dự phòng, áo mưa, túi chống nước, thuốc cá nhân, đồ ăn nhẹ, nước uống, tiền mặt, giấy tờ bọc kín; lưu số điện thoại khách sạn, hướng dẫn viên, chính quyền địa phương và số cứu hộ. Cục Khí tượng Thủy văn hiện có hệ thống cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, người dân có thể theo dõi thêm khi di chuyển tới vùng núi, trung du.



