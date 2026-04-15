Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng ổ cắm điện nối dài

Ánh Lê |

Việc sử dụng ổ cắm điện nối dài trong một số tình huống không chỉ gây hư hỏng thiết bị gia dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, dẫn đến hỏa hoạn.

Trong bối cảnh số lượng thiết bị điện ngày càng gia tăng, tình trạng thiếu ổ cắm cố định trở thành vấn đề phổ biến ở nhiều hộ gia đình. Để khắc phục, không ít người lựa chọn giải pháp nhanh gọn là sử dụng ổ cắm nối dài (ổ cắm điện đa năng). Tuy mang lại sự tiện lợi, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, thiết bị này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng như quá tải, chập cháy, thậm chí dẫn đến hỏa hoạn.

Dưới đây là 4 lưu ý quan trọng giúp sử dụng ổ cắm điện nối dài mà gia đình nào cũng nên nhớ để hạn chế tối đa các nguy cơ tiềm ẩn:

1. Không sử dụng quá công suất tải định mức của ổ điện

Mỗi ổ cắm điện đều có giới hạn công suất chịu tải nhất định. Để đảm bảo an toàn, người dùng cần kiểm tra công suất của các thiết bị trước khi cắm vào ổ. Trong trường hợp sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc, người dùng cần tính tổng công suất tiêu thụ để tránh vượt quá mức cho phép.

Thông thường, những thiết bị công suất thấp như đèn chiếu sáng hay hệ thống âm thanh thường không gây áp lực lớn lên ổ cắm. Tuy nhiên, với các thiết bị tiêu thụ điện năng cao như tủ lạnh, máy điều hòa hay bếp điện, việc sử dụng chung một ổ cắm có thể tiềm ẩn nguy cơ quá tải, dẫn đến chập cháy.

2. Thường xuyên kiểm tra dây nối

Ổ cắm điện kéo dài không phải là thiết bị sử dụng thường xuyên. Nhiều gia đình thường cất nó trong tủ và chỉ mang ra khi cần. Tuy nhiên, cách tốt nhất để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị này là nên kiểm tra dây nối dài của ổ cắm xem có vết đứt hoặc vết hở nào trên dây không. Nếu thấy dây điện lỏng lẻo hoặc lộ ra ngoài qua lớp vỏ nhựa, bạn nên vứt bỏ ổ cắm kéo dài ngay lập tức hoặc thay dây.

3. Đặt ổ cắm điện nối dài ở nơi khô ráo, an toàn

Tương tự các thiết bị điện khác, ổ cắm điện kéo dài cần được đặt tại vị trí khô ráo để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Môi trường ẩm ướt có thể khiến ổ cắm bị nhiễm ẩm, làm tăng nguy cơ rò điện hoặc chập mạch, gây mất an toàn cho người dùng.

Bên cạnh đó, vị trí đặt ổ cắm cũng cần được cân nhắc hợp lý, dễ quan sát để kịp thời phát hiện sự cố nếu có. Việc sắp xếp ổ cắm điện gọn gàng, đúng vị trí không chỉ giúp nâng cao độ an toàn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

4. Không cắm chồng chéo các ổ điện lên nhau

Việc cắm nối tiếp ổ cắm điện kéo dài (cắm ổ này vào ổ khác) có thể giúp tăng độ dài dây dẫn trong những tình huống bất tiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia PCCC, đây là hành vi vi phạm quy tắc an toàn nghiêm trọng. Việc nối tiếp này làm tăng điện trở dây dẫn, gây sụt áp và sinh nhiệt cực lớn tại các điểm tiếp xúc.

Trong trường hợp cần sử dụng dây dài hơn, người dùng nên lựa chọn ổ cắm kéo dài hoặc dây nối có độ dài phù hợp, đảm bảo chất lượng và công suất đúng tiêu chuẩn để thay thế, thay vì nối chồng nhiều ổ cắm với nhau.

(Tổng hợp)

Nhặt viên đá có hoa văn lạ trên bãi biển, người đàn ông sững sờ khi chuyên gia định giá hơn 500 tỷ đồng
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
