Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn rao bán phần mềm đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, nghe lén cuộc gọi và định vị từ xa nhằm chiếm đoạt tiền, phát tán mã độc, đánh cắp dữ liệu cá nhân. Người mua, sử dụng phần mềm để theo dõi trái phép thông tin của người khác còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ảnh minh họa - CACC

Theo Công an TP Hà Nội, lợi dụng tâm lý tò mò và nhu cầu theo dõi thông tin cá nhân của người khác, các đối tượng lập tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội để quảng cáo, rao bán phần mềm có khả năng đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, nghe lén cuộc gọi và định vị từ xa.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường giới thiệu phần mềm có khả năng theo dõi bí mật, dễ cài đặt, không bị phát hiện; đồng thời sử dụng hình ảnh, video minh họa hoặc tài khoản dùng thử giả nhằm thuyết phục người mua.

Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền mua phần mềm, phí kích hoạt, phí bảo mật và nhiều khoản phí khác. Sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục đưa ra lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền, sau đó chặn liên lạc.

Đáng lo ngại, ngoài thủ đoạn chiếm đoạt tiền, kẻ gian còn có thể gửi đường link hoặc tệp cài đặt chứa mã độc, dụ người mua cấp quyền truy cập sâu vào điện thoại. Thông qua đó, các đối tượng có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, mật khẩu, mã OTP, chiếm quyền điều khiển thiết bị và thực hiện hành vi rút tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, việc tự ý truy cập, thu thập, theo dõi trái phép thông tin riêng tư và dữ liệu cá nhân của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 363/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/11/2026, hành vi thu thập dữ liệu trái phép dẫn đến làm rò rỉ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với cá nhân, từ 80 - 120 triệu đồng đối với tổ chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Để phòng tránh, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tìm mua, cài đặt phần mềm gián điệp hoặc chuyển tiền cho các dịch vụ không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không truy cập đường link lạ, tải ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thức hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

Người dân cần sử dụng mật khẩu mạnh, bật tính năng xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập vào tài khoản cá nhân để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trường hợp đã cài đặt tệp lạ hoặc nghi ngờ điện thoại bị xâm nhập, người dùng cần ngắt kết nối mạng, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khi có nguy cơ mất tiền; đồng thời lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.