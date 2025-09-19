Căng thẳng với Washington chưa hạ nhiệt, nền kinh tế hơn 18.000 tỷ USD thẳng tay xả trái phiếu Mỹ xuống mức thấp nhất trong gần 2 thập kỷ

Lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tăng lên mức cao kỷ lục 9,16 nghìn tỷ USD trong tháng 7, dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 18/9 cho thấy.

Đây là tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận mức đỉnh mới, cao hơn gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản tiếp tục là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Washington khi nắm 1,15 nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ, mức cao nhất kể từ tháng 3/2024. Anh đứng thứ hai với gần 900 tỷ USD, tăng 5% so với tháng 6.

Ngược lại, lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm xuống 730,7 tỷ USD – mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Động thái này phản ánh quá trình Bắc Kinh giảm dần phụ thuộc vào đồng USD trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ và hỗ trợ đồng nhân dân tệ giữa lúc kinh tế suy yếu, xuất khẩu giảm tốc và thách thức hậu COVID.

Xét theo giao dịch, tháng 7 ghi nhận dòng vốn ngoại mua ròng 58,2 tỷ USD trái phiếu Mỹ, sau khi bán ròng trong tháng 6. Tháng 5 chứng kiến lượng mua ròng 147,4 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 16,3 tỷ USD cổ phiếu Mỹ trong tháng 7, sau khi đổ vào kỷ lục 163,1 tỷ USD trong tháng 6. Tổng dòng vốn ròng vào trái phiếu Mỹ chỉ đạt 2,1 tỷ USD trong tháng, giảm mạnh so với mức 92 tỷ USD đã điều chỉnh của tháng 6.

The Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Trung Quốc năm 2024 đạt 18,27 nghìn tỷ USD và dự kiến tăng lên 19,5 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Tham khảo: Reuters﻿