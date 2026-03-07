Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện loạt mặt hàng tiếp theo bước vào chu kỳ tăng giá sau dầu thô, Việt Nam đang nhập khẩu rất nhiều

Ảnh minh họa

Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt trên thị trường thế giới gồm đậu nành, ngô và lúa mì đồng loạt tăng trong phiên gần đây, khi dòng tiền đầu cơ quay trở lại thị trường và giá dầu thô đi lên.

Đối với đậu nành, giá tăng chủ yếu nhờ hoạt động mua vào từ các quỹ đầu tư và các nhà giao dịch kỹ thuật. Thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ những lo ngại về chất lượng mùa vụ tại Brazil, nơi mưa lớn trong giai đoạn thu hoạch có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Brazil (ANEC) cho biết xuất khẩu đậu nành trong tháng 2 thấp hơn dự kiến do các vấn đề hậu cần vận chuyển, trong khi xuất khẩu tháng 3 được dự báo đạt khoảng 16,1 triệu tấn.

Tại Argentina, Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết khoảng 30% diện tích đậu nành được đánh giá ở mức tốt đến rất tốt, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước. Khoảng 38% diện tích đang bước vào giai đoạn hình thành quả, giai đoạn quan trọng quyết định năng suất.

Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới tiếp tục là yếu tố then chốt đối với thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Trung Quốc là khách hàng mua đậu nành lớn nhất của Mỹ trong tuần qua, tiếp theo là Hà Lan. Tuy nhiên, tổng doanh số xuất khẩu chỉ đạt 14,1 triệu bushel, thấp hơn mức trung bình, đồng thời xuất hiện một lượng đơn hàng bị hủy từ các điểm đến chưa xác định.

Giá dầu đậu nành cũng tăng theo đà đi lên của dầu thô, trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung năng lượng có thể bị gián đoạn do xung đột tại Iran và khu vực Trung Đông. Ngược lại, giá bột đậu nành chịu áp lực giảm do hoạt động giao dịch chênh lệch giá giữa các sản phẩm chế biến.

Trên thị trường ngô, giá cũng ghi nhận xu hướng tăng nhờ lực mua từ các quỹ đầu tư và sự hỗ trợ từ thị trường năng lượng. Diễn biến thời tiết tại Nam Mỹ tiếp tục là yếu tố được theo dõi sát, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết khoảng 7,2% diện tích ngô của Argentina đã được thu hoạch, với sản lượng cả vụ được dự báo đạt khoảng 57 triệu tấn.

Tại Mỹ, thị trường đang theo dõi điều kiện thời tiết và chi phí đầu vào trước khi nông dân bắt đầu gieo trồng trên diện rộng. Doanh số xuất khẩu ngô của Mỹ trong tuần qua đạt 79,6 triệu bushel, cao hơn mức trung bình, với các khách hàng lớn gồm Hàn Quốc, Colombia và Mexico.

Ngoài ra, Mỹ cũng bán thêm 6,1 triệu bushel ngô cho Nhật Bản giao hàng trong niên vụ 2026/27. USDA dự báo xuất khẩu ngô của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục trong niên vụ 2025/26, với báo cáo cập nhật tiếp theo dự kiến công bố vào ngày 10/3. Trong khi đó, ANEC dự báo xuất khẩu ngô của Brazil trong tháng 3 đạt khoảng 697.000 tấn.

Giá lúa mì cũng tăng nhờ hoạt động mua vào từ các quỹ đầu tư, dù triển vọng mùa vụ tại Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán kéo dài. Theo Cơ quan Giám sát Hạn hán Mỹ, khoảng 56% diện tích lúa mì mùa đông của nước này đang trong điều kiện hạn hán, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước.

Dự báo mưa tại một số khu vực trồng lúa mì có thể giúp cải thiện điều kiện mùa vụ, nhưng lượng mưa có thể không đủ để giải quyết tình trạng khô hạn tại những vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Ngoài yếu tố thời tiết, thị trường cũng theo dõi hoạt động gieo trồng tại châu Âu và khu vực Biển Đen, trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị và gián đoạn vận chuyển có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng ngũ cốc toàn cầu.

Theo SovEcon, sản lượng ngô của Ukraine năm 2026 có thể giảm 6% xuống còn 29,9 triệu tấn, trong khi sản lượng lúa mì của nước này được dự báo đạt khoảng 24,6 triệu tấn. Tại Canada, Cơ quan Thống kê nước này ước tính tổng diện tích trồng lúa mì năm 2026 đạt 26,738 triệu mẫu Anh, giảm 1,1% so với năm trước, trong khi diện tích trồng ngô lấy hạt dự kiến tăng 1,7%.

Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu trên 5,45 triệu tấn lúa mì, trị giá gần 1,46 tỷ USD, giảm 5,1% về khối lượng và giảm 7,8% về kim ngạch so với năm 2024. Bên cạnh đó, nhập khẩu đậu tương các loại trong năm 2025 đạt 2,61 triệu tấn, trị giá trên 1,21 tỷ USD. Ngoài ra nước ta mua ngô các loại trong năm 2025 đạt trên 11,91 triệu tấn, trị giá trên 2,95 tỷ USD.