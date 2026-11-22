Nghị sĩ Iran tuyên bố nước này sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ nếu phía Mỹ từ chối các điều kiện đã đưa ra.

(Ảnh: Global Look Press/Iranian Army Office/IZ)

Iran đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ nếu phía Mỹ từ chối chấp nhận các điều kiện giải quyết mà Iran đã đưa ra trước đó, ông Abolfazl Zohrevand, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran (Majlis) cho biết ngày 21/11.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, ông nói: "Nếu người Mỹ không chấp nhận các điều kiện mà chúng tôi đã tuyên bố, thì chúng tôi chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc đối đầu và chiến tranh, đồng thời sẽ gây ra cho họ những thiệt hại khiến họ phải trả giá đắt hơn nhiều so với những gì họ muốn trao cho chúng tôi trên bàn đàm phán."

Ông Zohrevand cũng bày tỏ quan điểm rằng định dạng đàm phán trước đây với phía Mỹ đã không mang lại kết quả tích cực cho Iran mà chỉ dẫn đến đối đầu quân sự.

Ông tin rằng Mỹ không quan tâm đến việc đối thoại bình đẳng và thực chất đang đòi hỏi sự đầu hàng của Iran. Trong bối cảnh đó, ông gọi biện pháp đáp trả quân sự là một cách thức khả dĩ để buộc Mỹ phải tính đến các lợi ích của Iran.

Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận với Mỹ, nhưng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận các điều kiện làm hài lòng phía Mỹ.

Đồng thời, ông Trump cũng nêu rõ rằng ông không có ý định đồng ý với một phương án thỏa hiệp chưa đủ sức nặng.

Trước đó ngày 13/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran đối với Mỹ sẽ là việc tước bỏ hoàn toàn các khả năng tài chính cũng như khoa học – kỹ thuật của Iran trong việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo ông Rubio, mức độ thiệt hại kinh tế gây ra cho giới chức Iran cho phép đạt được mục tiêu này mà không cần sử dụng đến vũ lực quân sự.