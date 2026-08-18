Căng thẳng leo thang khi tên lửa hành trình Banderol của Nga bay vào đất Moldova

Tối 17/8, một tên lửa hành trình Banderol của Nga đã vượt qua biên giới vùng Transnistria và bay về phía trung tâm Moldova.

Không quân Ukraine đã báo cáo điều này, căn cứ dữ liệu radar.

Sau đó Bộ Quốc phòng Moldova cho biết họ đã phát hiện một vật thể bay không xác định (UFO) đang di chuyển trên tuyến đường Kuchurgan - Tiraspol.

Lập tức khu vực trung tâm không phận của đất nước đã bị đóng cửa trong 15 phút. Căn cứ dữ liệu sơ bộ, vật thể lạ đã biến mất khỏi radar trong khu vực làng Talmaza.

Sau đó một vài hình ảnh được ghi lại bởi các chuyên gia từ những cơ quan có thẩm quyền đã xuất hiện. Họ đã tiến hành kiểm tra mảnh vỡ tên lửa và xác định toàn bộ những gì diễn ra.

Quân đội Nga thường xuyên phóng tên lửa Banderol từ bán đảo Crimea nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Odessa, do vậy có khả năng một quả đạn đã hỏng hệ thống định vị dẫn tới đi lạc.

Làng Talmaza - nơi tên lửa S8000 Banderol của Nga rơi xuống.

Trước đó, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga có khả năng sản xuất khoảng 80 tên lửa loại này mỗi tháng. Và cách đây một tháng, báo chí đã biết về một bệ phóng mặt đất thế hệ mới được thiết kế để triển khai loại vũ khí này.

Trước đây máy bay không người lái Orion và trực thăng tấn công Mi-28 được biết đến như là những phương tiện mang tên lửa S8000. Có thể thấy sự xuất hiện của bệ phóng mặt đất sẽ góp phần vào việc sử dụng rộng rãi hơn vũ khí trên, vì giờ đây chúng sẽ được phóng không chỉ từ trên không.

Đồng thời cũng có thể giả định bản thân tên lửa đã được sửa đổi, ví dụ như bằng cách lắp đặt động cơ mạnh hơn hoặc giảm khối lượng đầu đạn.

Nếu không khi phóng từ mặt đất, tên lửa sẽ tiêu thụ năng lượng nhiều hơn đáng kể so với khi triển khai từ không trung, điều này chắc chắn sẽ làm giảm tầm bay của nó.

Mảnh vỡ tên lửa hành trình Banderol trên lãnh thổ Moldova.

Công ty Kronstadt của Nga là nhà phát triển loại tên lửa hành trình lai ghép máy bay không người lái này. Tầm bắn của nó được cho là lên tới 500km.

S8000 Banderol sử dụng động cơ phản lực Swiwin của Trung Quốc, nặng 8,5kg, có khả năng tạo ra lực đẩy lên tới 81,6kgf ở tốc độ tối đa 65.000vòng/phút.

Tốc độ tối đa của tên lửa là 620 - 650km/h, trong khi tốc độ hành trình ở mức 520 - 560km/h. Đầu đạn là loại nổ mạnh phân mảnh OFBCH-150 nặng 114,3kg, trong đó 49,5kg là chất nổ.