HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căng thẳng leo thang khi tên lửa hành trình Banderol của Nga bay vào đất Moldova

Bạch Dương
|

Tối 17/8, một tên lửa hành trình Banderol của Nga đã vượt qua biên giới vùng Transnistria và bay về phía trung tâm Moldova.

- Ảnh 1.

Không quân Ukraine đã báo cáo điều này, căn cứ dữ liệu radar.

Sau đó Bộ Quốc phòng Moldova cho biết họ đã phát hiện một vật thể bay không xác định (UFO) đang di chuyển trên tuyến đường Kuchurgan - Tiraspol.

Lập tức khu vực trung tâm không phận của đất nước đã bị đóng cửa trong 15 phút. Căn cứ dữ liệu sơ bộ, vật thể lạ đã biến mất khỏi radar trong khu vực làng Talmaza.

Sau đó một vài hình ảnh được ghi lại bởi các chuyên gia từ những cơ quan có thẩm quyền đã xuất hiện. Họ đã tiến hành kiểm tra mảnh vỡ tên lửa và xác định toàn bộ những gì diễn ra.

Quân đội Nga thường xuyên phóng tên lửa Banderol từ bán đảo Crimea nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Odessa, do vậy có khả năng một quả đạn đã hỏng hệ thống định vị dẫn tới đi lạc.

- Ảnh 2.

Làng Talmaza - nơi tên lửa S8000 Banderol của Nga rơi xuống.

Trước đó, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga có khả năng sản xuất khoảng 80 tên lửa loại này mỗi tháng. Và cách đây một tháng, báo chí đã biết về một bệ phóng mặt đất thế hệ mới được thiết kế để triển khai loại vũ khí này.

Trước đây máy bay không người lái Orion và trực thăng tấn công Mi-28 được biết đến như là những phương tiện mang tên lửa S8000. Có thể thấy sự xuất hiện của bệ phóng mặt đất sẽ góp phần vào việc sử dụng rộng rãi hơn vũ khí trên, vì giờ đây chúng sẽ được phóng không chỉ từ trên không.

TIN LIÊN QUAN

Đồng thời cũng có thể giả định bản thân tên lửa đã được sửa đổi, ví dụ như bằng cách lắp đặt động cơ mạnh hơn hoặc giảm khối lượng đầu đạn.

Nếu không khi phóng từ mặt đất, tên lửa sẽ tiêu thụ năng lượng nhiều hơn đáng kể so với khi triển khai từ không trung, điều này chắc chắn sẽ làm giảm tầm bay của nó.

- Ảnh 4.

Mảnh vỡ tên lửa hành trình Banderol trên lãnh thổ Moldova.

Công ty Kronstadt của Nga là nhà phát triển loại tên lửa hành trình lai ghép máy bay không người lái này. Tầm bắn của nó được cho là lên tới 500km.

S8000 Banderol sử dụng động cơ phản lực Swiwin của Trung Quốc, nặng 8,5kg, có khả năng tạo ra lực đẩy lên tới 81,6kgf ở tốc độ tối đa 65.000vòng/phút.

Tốc độ tối đa của tên lửa là 620 - 650km/h, trong khi tốc độ hành trình ở mức 520 - 560km/h. Đầu đạn là loại nổ mạnh phân mảnh OFBCH-150 nặng 114,3kg, trong đó 49,5kg là chất nổ.

Theo Militarnyi
70 quả ATACMS của Thổ Nhĩ Kỳ khó cứu nổi Ukraine nhưng Nga sẽ "ghi sổ" điều này
Tags

tên lửa hành trình

Nga

vũ khí

quân sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại