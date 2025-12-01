Căng: Nữ diễn viên số 1 showbiz quyết không dự hôn lễ bạn thân vì xem chú rể như kẻ thù

Hôn lễ như lễ trao giải của cặp sao hạng A làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á suốt những ngày qua. Tới sáng 1/12, tờ Yahoo News cho hay nữ diễn viên số 1 xứ Đài Dương Thừa Lâm đã không dự hôn lễ của mỹ nhân họ Hứa bất chấp việc 2 người có mối quan hệ thân thiết. Từ đây, nghi vấn cặp chị em tốt Dương Thừa Lâm - Hứa Vỹ Ninh cạch mặt nhau đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng.

Được biết, khi Hứa Vỹ Ninh làm đám cưới thế kỷ với Khưu Trạch, nữ minh tinh họ Dương lại lựa chọn rời khỏi Đài Loan (Trung Quốc) để tới tham dự concert của ông xã - nam ca sĩ Lý Vinh Hạo, diễn ra ở Úc.

Dương Thừa Lâm...

...không hề xuất hiện trong đám cưới Hứa Vỹ Ninh - Khưu Trạch

Vào thời điểm hôn lễ diễn ra, Dương Thừa Lâm bay tới Úc với ông xã Lý Vinh Hạo

Truyền thông xứ Trung đi sâu tìm hiểu và phát hiện nguyên nhân Dương Thừa Lâm quyết không dự đám cưới Hứa Vỹ Ninh thì ra có liên quan tới chú rể Khưu Trạch. Nguồn tin cho biết Dương Thừa Lâm từng trải qua mối tình nhiều nước mắt và đau khổ với nam tài tử họ Khưu.

Còn nhớ vào năm 2003, Khưu Trạch có dịp hợp tác với "giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm trong tác phẩm Hương Vị Mùa Hè và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tuy nhiên, Dương Thừa Lâm cho biết mình bị nam thần họ Khưu "bạo lực lạnh", khiến cô luôn cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ tình ái này: "Yêu nhau 8 tháng chúng tôi gặp nhau không tới 10 lần. Bình thường tôi luôn sợ làm anh ấy giận nên không dám gọi điện nhiều. Có lần chờ 7 ngày, nhớ quá tôi đã gọi điện thì anh ấy phũ phàng nói rằng: ‘Em không thể cho anh 1 chút tự do hay sao?’, khiến tôi rất ngỡ ngàng".

Theo trang 163 cho biết, Khưu Trạch sau đó đã dứt tình với thái độ phũ phàng, làm cho Dương Thừa Lâm đau khổ, suy sụp suốt thời gian dài. Mỹ nam này cũng là mối tình gây ra nhiều tổn thương nhất cho Dương Thừa Lâm, khiến cô coi như kẻ thù, không bao giờ chịu đứng "chung mâm" tại sự kiện.

Khưu Trạch đã gây ra nhiều tổn thương cho Dương Thừa Lâm trong thời gian 2 người còn hẹn hò

Khi Dương Thừa Lâm đau khổ vì mối tình với Khưu Trạch, Hứa Vỹ Ninh đã đứng về phía người chị em tốt. Thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng khi quay Man In Love, Hứa Vỹ Ninh lại rơi vào lưới tình của Khưu Trạch. Khi ấy, minh tinh họ Hứa đã quên mất chuyện nam tài tử này từng gây tổn thương sâu sắc cho cô bạn thân Dương Thừa Lâm và chỉ chìm đắm trong tình yêu bên "tra nam showbiz".

Sau đó Hứa Vỹ Ninh - Khưu Trạch đã tuyên bố kết hôn, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Và người bị chấn động nhất có lẽ chính là Dương Thừa Lâm. Sau khi hay tin, mỹ nhân họ Dương bắt đầu có những biểu hiện xa cách dần với Hứa Vỹ Ninh. Đầu tiên, cô âm thầm bỏ theo dõi nữ diễn viên họ Hứa trên Instagram. Theo thời gian, 2 người không còn tụ họp bên nhau. Và đến nay, Dương Thừa Lâm không thèm dự hôn lễ bạn thân, thậm chí còn vội vã rời khỏi Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian diễn ra đám cưới. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa cặp chị em Dương Thừa Lâm - Hứa Vỹ Ninh đang ở mức báo động đỏ, khó có thể cứu vãn.

Hứa Vỹ Ninh - Dương Thừa Lâm cùng theo học tại Trường Nghệ thuật Hoa Cương trong những năm tháng trung học. Nhờ có sở thích tương đồng nên 2 mỹ nhân nhanh chóng trở thành cặp bạn thân chí cốt, "như hình với bóng". 2 người từng thân nhau tới mức Hứa Vỹ Ninh nếu có gọi điện lúc 3 giờ sáng thì Dương Thừa Lâm cũng sẽ lập tức chạy đến không chút do dự rồi cùng cô bạn thân uống rượu tâm sự tới sáng. Thế nhưng giờ đây 2 minh tinh hạng A lại trở mặt vì 1 người đàn ông, khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ cho tình bạn từng được xem là đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.