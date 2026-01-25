Canada cảnh báo khẩn về thuốc giảm cân giả tràn lan

(Ảnh: CBC)

Trong thông báo công khai ngày 21/1, Bộ Y tế Canada cho biết đã phát hiện nhiều cơ sở bán lẻ tại Canada, cả trực tiếp lẫn trực tuyến, đang phân phối các sản phẩm GLP-1 không được cơ quan này phê duyệt. Các sản phẩm này thường được gọi không chính thức là "fauxzempic", ám chỉ các phiên bản nhái của thuốc Ozempic.

Bộ Y tế Canada nhấn mạnh, chỉ một số hoạt chất GLP-1 nhất định được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Canada, bao gồm semaglutide (dưới các tên thương mại Ozempic, Wegovy dạng tiêm và Rybelsus dạng uống) và tirzepatide (Mounjaro và Zepbound dạng tiêm). Mọi sản phẩm khác không có số nhận dạng thuốc (DIN) gồm 8 chữ số đều bị coi là không được cấp phép.

Theo Bộ Y tế Canada, khi sự quan tâm đến thuốc GLP-1 trong điều trị béo phì gia tăng, một bộ phận người tiêu dùng có thể tìm đến các sản phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe do chưa được đánh giá về độ an toàn, hiệu quả và chất lượng.

(Ảnh: CTV)

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện một số website và quảng cáo trên mạng xã hội đã lợi dụng trái phép logo của Bộ Y tế Canada (Health Canada), đồng thời đưa ra các tuyên bố hoặc chứng thực giả mạo nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Bộ Y tế Canada khẳng định cơ quan này không bao giờ chứng thực hay cho phép sử dụng logo trong quảng cáo hoặc bao bì sản phẩm y tế.

Cảnh báo cũng chỉ rõ hàng loạt rủi ro từ thuốc giả hoặc không được cấp phép, bao gồm hàm lượng hoạt chất không đúng, chứa thành phần nguy hiểm hoặc chưa được công bố, nhiễm tạp chất như kim loại nặng, dung môi, vi sinh vật, cũng như nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng đối với các sản phẩm dạng tiêm do không bảo đảm vô trùng.

Ngay cả với các thuốc GLP-1 chính hãng, Bộ Y tế Canada lưu ý vẫn có thể xảy ra tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa nặng, viêm tụy, suy giảm chức năng thận hoặc hạ đường huyết, đặc biệt khi dùng chung với các thuốc khác.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm cân và điều trị tiểu đường tăng mạnh trong thời gian gần đây, Bộ Y tế Canada khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc kê đơn tại các nhà thuốc được cấp phép, kiểm tra kỹ số DIN trên nhãn, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc và cần tham vấn nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Cơ quan này cho biết đang tăng cường giám sát thị trường, phối hợp với Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada nhằm ngăn chặn các lô hàng thuốc không hợp pháp xâm nhập vào nước này.