HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cần Thơ: Vé số cào vừa phát hành đã có người trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng

Ca Linh |

Sau 10 ngày phát hành, vé số cào ở Cần Thơ đã có khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng.

Ngày 12-9, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết đã trả thưởng giải đặc biệt 1 tỉ đồng cho khách hàng trúng vé số cào. Người may mắn trúng giải đặc biệt ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Cần Thơ: Vé số cào vừa phát hành đã có người trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ thông tin khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt vé số cào

Ngoài ra, công ty cũng đã trả thưởng giải nhất (80 triệu đồng/giải) cho người dân tại phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) và xã Trà Cú (tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, vào ngày 2-9, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã khai trương sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay. Số lượng phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay đợt 1 là 4 triệu vé, mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời gian lưu hành từ ngày 2-9 đến 1-12.

Cơ cấu giải thưởng cho 1 triệu vé với 1 giải đặc biệt (6 số) là 1 tỉ đồng, 10 giải nhất (5 số) 80 triệu đồng, 10 giải nhì (5 số) 15 triệu đồng… và 100.000 giải chín (1 số) 10.000 đồng.

Tổng giá trị giải thưởng 22 tỉ đồng, tương ứng với tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành.

Tags

trúng số

vé số

Cần Thơ

giải đặc biệt

1 tỷ đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại