Thời điểm cuối năm, bên cạnh chuyện dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa Tết, nhiều người cũng để ý hơn đến những "tín hiệu" nhỏ trong không gian sống. Trong quan niệm dân gian, có những hiện tượng tưởng chừng rất bình thường nhưng lại được xem là điềm báo may mắn, nhất là khi xuất hiện vào dịp cận Tết.

1. Chim én về làm tổ

Chim én từ lâu gắn với hình ảnh mùa xuân và sự khởi đầu mới. Quan niệm "đất lành chim đậu" cho rằng nơi chim én chọn làm tổ thường có môi trường yên ổn, phong thủy hài hòa. Nếu dịp cuối năm có chim én bay về mái hiên, nhiều người xem đó là tín hiệu vui, tượng trưng cho tài lộc tìm đến và gia đạo êm ấm. Vì vậy, không ít gia đình chọn cách giữ nguyên hiện trạng thay vì xua đuổi.

2. Chó lạ vào nhà

Dân gian có câu "Chó đến nhà thì sang", hàm ý về vận may tiền bạc. Nếu những ngày giáp Tết có chó đi lạc ghé vào nhà, đặc biệt là tỏ ra thân thiện, nhiều người tin rằng đó là dấu hiệu tốt. Ở góc nhìn truyền thống, động vật được cho là khá nhạy cảm với môi trường sống, nên việc chúng tự tìm đến cũng được xem là một tín hiệu tích cực về năng lượng trong nhà.

3. Rùa bò vào sân hoặc hiên nhà

Trong phong thủy, rùa thuộc nhóm linh vật tượng trưng cho sự bền vững và trường thọ. Nếu bất ngờ có rùa xuất hiện quanh nhà, dân gian thường liên hệ đến phúc khí và sự ổn định lâu dài. Một số người chọn cách chăm sóc, thả rùa về môi trường phù hợp như một hành động thiện lành với niềm tin sẽ tích thêm phúc đức cho năm mới.

4. Cây cối xanh tốt, bất ngờ nảy lộc

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình thay đất, bón phân, chăm cây để đón xuân. Nếu cây trong nhà bỗng xanh mướt, ra chồi non hoặc phát triển mạnh hơn thường ngày, điều này thường được xem là dấu hiệu vận khí hanh thông. Đặc biệt, những cây mang ý nghĩa tài lộc như kim tiền, kim ngân nếu sinh trưởng tốt càng khiến gia chủ thêm phần yên tâm về một năm mới thuận lợi.

5. Nhện giăng tơ ở vị trí cao

Dù nhiều người không thích nhện, nhưng trong quan niệm xưa, hình ảnh nhện giăng tơ trên cao lại được ví như "tin mừng treo trước cửa". Nó tượng trưng cho sự tích lũy, đan kết và phát triển. Khi xuất hiện vào dịp cuối năm, hiện tượng này thường được diễn giải theo hướng tích cực.

6. Ngủ ngon và tinh thần nhẹ nhõm hơn

Không chỉ các dấu hiệu bên ngoài, trạng thái bên trong cũng được xem là một "tín hiệu" đáng chú ý. Nếu thời điểm cận Tết, gia chủ ngủ sâu giấc hơn, tinh thần thoải mái và ít lo âu, dân gian cho rằng đó là biểu hiện của không gian sống hài hòa. Ở góc nhìn hiện đại, đây cũng đơn giản là dấu hiệu cho thấy cơ thể và tâm trí đang cân bằng, tạo nền tảng tốt để bước sang năm mới với năng lượng tích cực.

