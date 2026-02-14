HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cận Tết 2026: Nhà có 6 điều này báo hiệu điềm lành, vận khí khởi sắc

Phác Thái Anh |

Trước thềm năm mới, nếu nhà xuất hiện 6 điều này được cho là tài lộc, vận may sắp gõ cửa.

Thời điểm cuối năm, bên cạnh chuyện dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa Tết, nhiều người cũng để ý hơn đến những "tín hiệu" nhỏ trong không gian sống. Trong quan niệm dân gian, có những hiện tượng tưởng chừng rất bình thường nhưng lại được xem là điềm báo may mắn, nhất là khi xuất hiện vào dịp cận Tết.

1. Chim én về làm tổ

Chim én từ lâu gắn với hình ảnh mùa xuân và sự khởi đầu mới. Quan niệm "đất lành chim đậu" cho rằng nơi chim én chọn làm tổ thường có môi trường yên ổn, phong thủy hài hòa. Nếu dịp cuối năm có chim én bay về mái hiên, nhiều người xem đó là tín hiệu vui, tượng trưng cho tài lộc tìm đến và gia đạo êm ấm. Vì vậy, không ít gia đình chọn cách giữ nguyên hiện trạng thay vì xua đuổi.

Cận Tết 2026: 6 dấu hiệu may mắn cho gia đình bạn - Ảnh 1.

2. Chó lạ vào nhà

Dân gian có câu "Chó đến nhà thì sang", hàm ý về vận may tiền bạc. Nếu những ngày giáp Tết có chó đi lạc ghé vào nhà, đặc biệt là tỏ ra thân thiện, nhiều người tin rằng đó là dấu hiệu tốt. Ở góc nhìn truyền thống, động vật được cho là khá nhạy cảm với môi trường sống, nên việc chúng tự tìm đến cũng được xem là một tín hiệu tích cực về năng lượng trong nhà.

Cận Tết 2026: 6 dấu hiệu may mắn cho gia đình bạn - Ảnh 2.

3. Rùa bò vào sân hoặc hiên nhà

Trong phong thủy, rùa thuộc nhóm linh vật tượng trưng cho sự bền vững và trường thọ. Nếu bất ngờ có rùa xuất hiện quanh nhà, dân gian thường liên hệ đến phúc khí và sự ổn định lâu dài. Một số người chọn cách chăm sóc, thả rùa về môi trường phù hợp như một hành động thiện lành với niềm tin sẽ tích thêm phúc đức cho năm mới.

Cận Tết 2026: 6 dấu hiệu may mắn cho gia đình bạn - Ảnh 3.

4. Cây cối xanh tốt, bất ngờ nảy lộc

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình thay đất, bón phân, chăm cây để đón xuân. Nếu cây trong nhà bỗng xanh mướt, ra chồi non hoặc phát triển mạnh hơn thường ngày, điều này thường được xem là dấu hiệu vận khí hanh thông. Đặc biệt, những cây mang ý nghĩa tài lộc như kim tiền, kim ngân nếu sinh trưởng tốt càng khiến gia chủ thêm phần yên tâm về một năm mới thuận lợi.

5. Nhện giăng tơ ở vị trí cao

Dù nhiều người không thích nhện, nhưng trong quan niệm xưa, hình ảnh nhện giăng tơ trên cao lại được ví như "tin mừng treo trước cửa". Nó tượng trưng cho sự tích lũy, đan kết và phát triển. Khi xuất hiện vào dịp cuối năm, hiện tượng này thường được diễn giải theo hướng tích cực.

6. Ngủ ngon và tinh thần nhẹ nhõm hơn

Không chỉ các dấu hiệu bên ngoài, trạng thái bên trong cũng được xem là một "tín hiệu" đáng chú ý. Nếu thời điểm cận Tết, gia chủ ngủ sâu giấc hơn, tinh thần thoải mái và ít lo âu, dân gian cho rằng đó là biểu hiện của không gian sống hài hòa. Ở góc nhìn hiện đại, đây cũng đơn giản là dấu hiệu cho thấy cơ thể và tâm trí đang cân bằng, tạo nền tảng tốt để bước sang năm mới với năng lượng tích cực.

Tổng hợp

Con gái 3 tuổi nguy kịch vì gặp tai nạn, cha vẫn không từ bỏ hi vọng, làm 1 việc giúp cứu mạng cô bé
Tags

phong thủy

tín hiệu

điềm lành

tết 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại