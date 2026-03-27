Khi động cơ im lặng ở Cuba, bánh xe… quay về quá khứ

Ở nhiều vùng nông thôn của Cuba, khi nhiên liệu ngày càng khan hiếm, người dân buộc phải tìm đến những phương tiện không phụ thuộc vào xăng dầu. Và trong số đó, xe ngựa, xe kéo là những thứ tưởng chừng chỉ còn trong ký ức lại dần xuất hiện trở lại trong đời sống thường ngày.

Khi nhiên liệu ngày càng khan hiếm, người dân Cuba buộc phải tìm đến những phương tiện không phụ thuộc vào xăng dầu như xe ngựa, xe kéo. (Ảnh: Medium)

Không còn những chuyến xe máy, ôtô quen thuộc, nhiều tuyến đường giờ đây chứng kiến sự hiện diện của những cỗ xe thô sơ kéo bằng ngựa hoặc gia súc. Tiếng động cơ dần được thay thế bằng tiếng vó ngựa gõ đều, tạo nên một nhịp sống khác biệt so với trước đây.

Điều đáng chú ý là sự trở lại này không mang tính hoài niệm hay lựa chọn mang tính biểu tượng, mà hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu thực tế. Khi nhiên liệu không còn đủ để duy trì các phương tiện cơ giới, việc quay lại với những phương thức vận chuyển truyền thống trở thành giải pháp khả thi nhất.

Phương tiện giản đơn, nhưng đáp ứng nhu cầu thiết yếu

Xe ngựa và xe kéo không mang lại tốc độ hay sự tiện nghi như phương tiện hiện đại, nhưng lại phù hợp với điều kiện thực tế tại nhiều khu vực.

Ở các vùng nông thôn, những phương tiện này được sử dụng để chở nông sản, vận chuyển hàng hóa, đưa người dân ra chợ hoặc di chuyển giữa các khu dân cư. Những quãng đường ngắn, vốn trước đây phụ thuộc vào xe máy hoặc ô tô, giờ đây được thay thế bằng những chuyến đi chậm rãi nhưng ổn định.

Không còn những chuyến xe máy, ôtô quen thuộc, nhiều tuyến đường giờ đây chứng kiến sự hiện diện của những cỗ xe thô sơ kéo bằng ngựa hoặc gia súc. (Ảnh: YouTube)

Một số nơi còn hình thành những tuyến vận chuyển cố định bằng xe kéo, hoạt động tương tự như một dạng giao thông công cộng giản đơn. Người dân quen dần với việc chờ xe, chia sẻ không gian và điều chỉnh thời gian di chuyển theo tốc độ của phương tiện.

Chi phí vận hành thấp là một lợi thế lớn. Không cần xăng dầu, không phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu, việc duy trì những phương tiện này chủ yếu dựa vào công chăm sóc và sức kéo tự nhiên. Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, đây là lựa chọn phù hợp để đảm bảo cuộc sống không bị gián đoạn.

Thay đổi thói quen để thích nghi với hoàn cảnh

Sự quay trở lại của xe ngựa và xe kéo cũng kéo theo những thay đổi trong thói quen sinh hoạt của người dân Cuba.

Một số nơi còn hình thành những tuyến vận chuyển cố định bằng xe kéo, hoạt động tương tự như một dạng giao thông công cộng giản đơn. (Ảnh: Global Issues)

Nếu trước đây, việc di chuyển nhanh chóng là điều hiển nhiên, thì nay nhiều người phải chấp nhận tốc độ chậm hơn, lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn cho mỗi chuyến đi. Những quãng đường từng mất vài phút có thể kéo dài hơn, nhưng đổi lại là sự chủ động trong điều kiện thiếu thốn.

Không chỉ là phương tiện, cách tổ chức cuộc sống cũng thay đổi. Người dân hạn chế những chuyến đi không cần thiết, tận dụng tối đa mỗi lần di chuyển và sắp xếp công việc theo điều kiện thực tế. Việc thích nghi không diễn ra trong ngày một ngày hai, mà là quá trình điều chỉnh dần dần để phù hợp với hoàn cảnh.

Khi "lùi lại" lại là cách để tiến lên

Nhìn từ bên ngoài, việc quay lại sử dụng xe ngựa, xe kéo có thể được xem như một bước lùi. Tuy nhiên, trong bối cảnh cụ thể tại Cuba, đó lại là cách để duy trì nhịp sống và đảm bảo các hoạt động thiết yếu không bị gián đoạn.

Trong bối cảnh cụ thể tại Cuba, việc quay lại sử dụng xe ngựa, xe kéo lại là cách để duy trì nhịp sống và đảm bảo các hoạt động thiết yếu không bị gián đoạn. (Ảnh: Havana Times)

Những phương tiện tưởng chừng lạc hậu lại chứng minh được giá trị khi không phụ thuộc vào nhiên liệu và có thể hoạt động ổn định trong điều kiện khó khăn. Chúng trở thành giải pháp thực tế, giúp người dân tiếp tục sản xuất, trao đổi hàng hóa và duy trì sinh hoạt hàng ngày.

Quan trọng hơn, sự thay đổi này phản ánh khả năng thích nghi của con người trước hoàn cảnh. Khi một phương thức không còn phù hợp, họ tìm đến phương thức khác, dù đó có thể là cách đã từng bị bỏ lại phía sau.

Khi quá khứ trở thành một phần của hiện tại

Trên những con đường của Cuba hôm nay, hình ảnh xe ngựa, xe kéo không còn mang ý nghĩa của sự lạc hậu, mà trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Chúng không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu hiện của cách con người ứng phó với khó khăn.

Trên những con đường của Cuba hôm nay, hình ảnh xe ngựa, xe kéo không còn mang ý nghĩa của sự lạc hậu, mà trở thành một phần quen thuộc của đời sống. (Ảnh: Medium)

Giữa những thách thức về nhiên liệu và nguồn lực, người dân vẫn tìm ra cách để tiếp tục sống, làm việc và di chuyển. Không có xăng, họ không dừng lại. Thay vào đó, họ quay về với những gì đơn giản hơn nhưng bền bỉ hơn.

Trong bối cảnh ấy, những phương tiện từng thuộc về quá khứ lại trở thành lời giải cho hiện tại dù là một lời giải không hoàn hảo, nhưng đủ để cuộc sống tiếp tục vận hành.

Theo Medium, The Guardian, HAVANA TIMES