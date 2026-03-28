Cạn xăng triền miên, đường phố Cuba như 'xuyên không' khi phương tiện tưởng đã biến mất đồng loạt trở lại

Nguyệt Phạm |

Khi xăng dầu trở thành thứ xa xỉ, nhiều nơi tại Cuba, một hình ảnh từng bị lãng quên đang quay trở lại.

Khi phương tiện hiện đại dần biến mất khỏi đường phố Cuba

Cuba, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài đã khiến nhiều phương tiện cơ giới gần như "biến mất" khỏi đời sống thường ngày. Những chiếc ôtô, xe máy vốn từng là lựa chọn phổ biến nay trở nên xa xỉ, khi xăng không còn dễ dàng tiếp cận.

Trên nhiều tuyến đường tại Havana, thay vì cảnh xe cộ tấp nập, người ta bắt đầu thấy một nhịp di chuyển chậm hơn, đơn giản hơn. Không còn tiếng động cơ ồn ào, thay vào đó là hình ảnh người dân lặng lẽ đạp xe qua từng con phố.

Cạn xăng triền miên, đường phố Cuba như 'xuyên không' khi phương tiện tưởng đã biến mất đồng loạt trở lại - Ảnh 1.

Không còn tiếng động cơ ồn ào, thay vào đó là hình ảnh người dân Cuba lặng lẽ đạp xe qua từng con phố. (Ảnh: El Pais)

Sự thay đổi này không diễn ra đột ngột, mà là kết quả của một quá trình thích nghi. Khi nhiên liệu trở nên khan hiếm, người dân buộc phải tìm cách khác để duy trì việc đi lại và xe đạp, thứ từng bị xem là "lỗi thời", bất ngờ trở thành giải pháp phù hợp nhất.

Xe đạp – phương tiện cũ, lời giải mới

Không cần xăng, không phụ thuộc vào nguồn cung, xe đạp nhanh chóng trở thành lựa chọn thiết yếu trong bối cảnh hiện tại. Những chiếc xe cũ được mang ra sử dụng lại, nhiều chiếc được sửa chữa, thay thế phụ tùng để tiếp tục vận hành.

Ở nhiều khu vực, xe đạp không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn trở thành phương tiện mưu sinh. Người dân dùng xe đạp để đi làm, chở hàng, đưa đón con cái, thậm chí buôn bán nhỏ trên đường.

Cạn xăng triền miên, đường phố Cuba như 'xuyên không' khi phương tiện tưởng đã biến mất đồng loạt trở lại - Ảnh 2.

Không cần xăng, không phụ thuộc vào nguồn cung, xe đạp nhanh chóng trở thành lựa chọn thiết yếu trong bối cảnh hiện tại. (Ảnh: DW)

Sự phổ biến của xe đạp cũng kéo theo những thay đổi trong đời sống. Các cửa hàng sửa xe hoạt động liên tục, phụ tùng được tận dụng tối đa, thậm chí có những chiếc xe được "chắp vá" từ nhiều bộ phận khác nhau để có thể sử dụng lâu dài.

Dù không mang lại tốc độ như phương tiện cơ giới, xe đạp lại phù hợp với những quãng đường ngắn trong thành phố. Quan trọng hơn, nó giúp người dân chủ động hơn trong việc di chuyển, không phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu vốn ngày càng khó tiếp cận.

Khi nhịp sống buộc phải chậm lại

Việc quay lại sử dụng xe đạp cũng đồng nghĩa với việc người dân phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Những quãng đường từng chỉ mất vài phút giờ đây kéo dài hơn, đòi hỏi sự sắp xếp và tính toán kỹ lưỡng.

Cạn xăng triền miên, đường phố Cuba như 'xuyên không' khi phương tiện tưởng đã biến mất đồng loạt trở lại - Ảnh 3.

Sự phổ biến của xe đạp cũng kéo theo những thay đổi trong đời sống. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người bắt đầu lên kế hoạch di chuyển từ sớm, hạn chế những chuyến đi không cần thiết, kết hợp nhiều công việc trong một lần ra ngoài. Nhịp sống vì thế cũng trở nên chậm rãi hơn, nhưng đồng thời cũng ổn định hơn trong điều kiện thiếu thốn.

Không chỉ là phương tiện, xe đạp dần trở thành một phần của cách sống mới. Nó phản ánh sự thay đổi trong cách con người thích nghi với hoàn cảnh, khi những lựa chọn cũ không còn phù hợp.

Khi "lỗi thời" lại trở thành cần thiết

Nhìn từ bên ngoài, việc quay lại sử dụng xe đạp có thể được xem như một bước lùi. Nhưng trong bối cảnh cụ thể tại Cuba, đó lại là giải pháp giúp duy trì cuộc sống.

Những phương tiện tưởng chừng đã bị thay thế lại chứng minh được giá trị khi không phụ thuộc vào nhiên liệu và có thể hoạt động ổn định trong điều kiện khó khăn. Chúng không chỉ giúp người dân di chuyển, mà còn góp phần duy trì các hoạt động kinh tế và sinh hoạt hàng ngày.

Cạn xăng triền miên, đường phố Cuba như 'xuyên không' khi phương tiện tưởng đã biến mất đồng loạt trở lại - Ảnh 4.

Nhìn từ bên ngoài, việc quay lại sử dụng xe đạp có thể được xem như một bước lùi. Nhưng trong bối cảnh cụ thể tại Cuba, đó lại là giải pháp giúp duy trì cuộc sống. (Ảnh: DW)

Trên các con phố của Havana hôm nay, hình ảnh người dân đạp xe không còn là điều xa lạ. Đó không phải là sự lựa chọn mang tính hoài niệm, mà là kết quả của một quá trình thích nghi với hoàn cảnh.

Giữa những thách thức về nhiên liệu, người dân Cuba đã không dừng lại. Thay vào đó, họ quay về với những gì đơn giản hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng đủ để duy trì cuộc sống.

Trong bối cảnh ấy, xe đạp không còn là phương tiện của quá khứ, mà trở thành một phần của hiện tại vừa lặng lẽ, bền bỉ và cần thiết hơn bao giờ hết.

Theo Reuters, El Pais, DW

