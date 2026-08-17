Căn phòng trọ của nhân viên văn phòng SN 1999, lương 39 triệu/ tháng

Cô cũng chia sẻ về giá thuê căn phòng, các góc nội thất bên trong.

Ở Hàng Châu (Trung Quốc), Aci - cô gái sinh năm 1999 - đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong căn phòng trọ chỉ 25m2.

Làm nhân viên văn phòng trong lĩnh vực quảng cáo, Aci có mức lương khoảng 10.000 tệ/tháng (khoảng 39 triệu đồng), trong khi tiền thuê nhà là 1.700 tệ (khoảng 6,6 triệu đồng). Không gian không lớn nhưng được cô chăm chút theo phong cách xanh mát, tối giản pha chút chất Nhật, khiến căn phòng mang cảm giác như bước ra từ một bộ phim hoạt hình.

Aci.

25m2 nhưng được chăm chút như một thế giới riêng

Aci hiện sống một mình tại Hàng Châu, Chiết Giang. Trên Xiaohongshu, cô chia sẻ những mẩu chuyện xoay quanh cuộc sống độc thân, cách cải tạo nhà thuê, những món đồ yêu thích và các khoảnh khắc rất đời thường.

Cô tự giới thiệu mình là một INFP và thường xuyên chia sẻ những ngày tháng sống một mình trong căn phòng nhỏ. Với Aci, việc có một không gian hoàn toàn thuộc về mình là một trong những điều khiến cuộc sống trở nên dễ chịu hơn.

Ở tuổi 27, cô có công việc văn phòng trong lĩnh vực quảng cáo, hai ngày nghỉ cuối tuần và một căn phòng nhỏ để trở về sau mỗi ngày làm việc. Mức lương khoảng 10.000 tệ/tháng. Tiền thuê căn phòng là 1.700 tệ/tháng.

Aci từng chia sẻ rằng mình chọn nơi này một phần vì mê phần cửa sổ có view cây xanh. Sau gần một năm chuyển vào, cô vẫn cảm thấy đây là một trong những điểm khiến mình thích ở nhà hơn.

Không gian phòng khách.

Điểm gây chú ý trong căn phòng của Aci không nằm ở diện tích mà ở cách cô biến nhà thuê thành không gian mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cô gọi nơi đây là "căn nhà nhỏ xanh mát kiểu Nhật", với những món đồ nội thất và vật dụng được lựa chọn theo hướng đơn giản, nhẹ nhàng. Màu xanh của cây cối, ánh sáng vàng ấm và những món đồ nhỏ xinh khiến căn phòng có cảm giác mềm mại, gần gũi, thậm chí có chút giống bối cảnh trong phim hoạt hình.

Cô nàng chú trọng decor cho căn nhà.

Phòng chứa nhiều đồ đạc.

Aci không cố nhồi nhét quá nhiều đồ vào căn phòng. Thay vào đó, cô ưu tiên những thứ thực sự khiến mình thấy dễ chịu khi ở nhà.

Một trong những chi tiết cô yêu thích là chiếc đèn cây đặt ở phòng khách. Mỗi khi về nhà, Aci thường bật đèn trước tiên. Ánh sáng vàng cam phủ lên căn phòng, tạo nên một góc nhỏ đủ ấm để cô ngồi nghe nhạc, xem phim hoặc đơn giản là ngồi yên nhìn bóng sáng đổ xuống những góc nhà.

Cây xanh cũng là một phần quan trọng trong căn nhà. Từ phần view nhiều cây bên ngoài cửa sổ đến những chậu cây được cô chăm sóc trong nhà, tất cả góp phần tạo nên cảm giác xanh mát, thư giãn cho không gian vốn không quá rộng.

Bên cạnh đó là những món đồ phục vụ cho những thú vui rất riêng của cô: sofa để nằm xem phim, sách đọc dở ở đầu giường, nến thơm và những vật dụng nhỏ khiến căn phòng lúc nào cũng có cảm giác "có người sống ở đây".

Góc phòng ngủ.

Nhà không chỉ để ở, mà còn là nơi "sạc pin"

Nếu chỉ nhìn vào diện tích, 25m2 có thể là một căn phòng nhỏ. Nhưng với Aci, đây lại là nơi cô có thể hoàn toàn thả lỏng sau những ngày làm việc.

Cô từng viết rằng đi làm về bản chất là một quá trình dài khiến năng lượng bị bào mòn. Cả ngày phải nói chuyện với người khác, trả lời tin nhắn, chạy deadline và đóng những vai trò phù hợp với từng hoàn cảnh. Đến cuối ngày, trong đầu đã đầy tiếng nói của người khác, còn khoảng không dành cho bản thân gần như bị đẩy vào một góc.

Vì thế, điều cô mong muốn nhất khi trở về nhà không phải là tiếp tục tìm một nơi khác để đi, mà là đóng cánh cửa lại.

Chỉ một tiếng "cạch" khi khóa cửa cũng đủ để Aci cảm thấy thế giới bên ngoài tạm thời không còn liên quan đến mình. Cô có thể đá giày ra, đặt túi xuống, thay một chiếc áo phông cũ rộng rãi rồi nằm dài trên sofa.

Có hôm cô lướt điện thoại, có hôm xem phim, có hôm tự nấu một bát mì rồi vừa ăn vừa theo dõi bộ phim yêu thích. Cũng có những lúc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên trong căn phòng của mình.

Đó cũng là điều Aci thích nhất ở việc sống một mình: Không có KPI phải nộp, không có tin nhắn công việc chờ phản hồi, cũng không cần giải thích với ai rằng hôm nay mình đang mệt.

Cô có thể mặc chiếc áo phông cũ đi lại trong nhà, dành cả buổi chiều để nấu một bữa ăn, hay thậm chí 2 giờ sáng bất chợt muốn vẽ thì trải giấy ra và bắt đầu.

Căn phòng cũng có những âm thanh rất riêng: tiếng tủ lạnh chạy khe khẽ, tiếng xe thỉnh thoảng vọng vào từ ngoài cửa sổ và nhịp thở của chính mình.

Buổi tối, cô thích thắp nến thơm để căn phòng luôn có mùi hương dễ chịu. Những hôm uống chút rượu và cảm thấy hơi lâng lâng, cô vẫn bật nến, ngồi trong căn phòng nhỏ của mình và tận hưởng một buổi tối thật chậm.

Có lẽ vì thế, căn phòng 25m2 của Aci không chỉ là nơi để ngủ hay trở về sau giờ làm. Nó giống một "khu nghỉ dưỡng" thu nhỏ, nơi cô có thể tạm rút khỏi những ồn ào bên ngoài và trở về đúng với nhịp sống của mình.

Nguồn: Xiaohongshu.