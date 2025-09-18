Căn penthouse trị giá hơn 130 tỷ, tọa lạc ngay khu "đất vàng" giữa trung tâm Hà Nội, chất nhất là mọi ngóc ngách trong nhà đều có "view triệu đô"

Giữa trung tâm Hà Nội, một căn penthouse siêu sang trị giá hơn 130 tỷ đồng vừa tạo cơn sốt trên thị trường bất động sản. Nằm tại một trong những khu chung cư giữa trung tâm, căn hộ này sở hữu diện tích hơn 575m². Mức giá "khủng" cùng không gian sống sang trọng hiếm có khiến căn penthouse này trở thành tâm điểm bàn luận, phản ánh rõ nét xu hướng đầu tư và tiêu dùng xa xỉ của giới siêu giàu Việt Nam.

Một đoạn clip ngắn miêu tả về căn penthouse cao cấp này khiến ai xem cũng phải thầm xuýt xoa. Từ không gian sống đến view đều đẳng cấp, bao quát toàn cảnh Hà Nội từ trên cao, tất cả đều vô cùng xa xỉ.

Được biết đây là căn penthouse duy nhất của tòa chung cư này, rộng tới hơn 570m2 được chia làm 2 tầng, khu vực tiền sảnh được bài chí sang trọng với không gian hình tròn được lát đá thạch anh. Khu vực tiền sảnh có 3 hướng đi rẽ sang các khu vực riêng biệt như phòng khách, phòng ngủ master và phòng bếp của căn nhà.

Tiến đến phòng khách, ấn tượng đầu tiên chính là cầu thang xoắn, thiết kế tinh giản, tạo độ sang trọng tinh tế cho cả căn phòng. Phòng khách mở ra không gian view "triệu đô" ôm trọn quang cảnh hồ Hoàng Cầu, góc còn lại hướng về hồ Tây, cầu Nhật Tân... Không chỉ vậy, hai phần lô gia của căn penthouse đều rất rộng, để gia chủ có thể trồng cây và có thêm không gian chill chill mỗi ngày.

Bên cạnh phòng khách có lối vào không gian bếp, có đường thông với tiền sảnh của căn penthouse. Bên trong căn bếp, ngoài những nội thất cơ bản, còn có thêm quầy bar bàn đá. Khu vực bếp cũng có view ngắm được toàn cảnh không gian hướng hồ Tây.

Phòng ngủ master là một không gian siêu rộng, riêng giường cũng rộng tới 2m. Không gian phòng ngủ càng rộng và thoáng hơn khi có phần tường kính mở rộng view cho toàn bộ căn phòng. Đi kèm với phòng ngủ là nhà tắm, khu vệ sinh và một căn phòng riêng chuyên để thay đồ và tủ đồ của gia chủ.

Bước lên tầng 2 với cầu thang xoắn, không gian sinh hoạt chung được mở ra. Tầng 2 cũng bao gồm vài phòng ngủ đi kèm với đầy đủ khu vệ sinh và phòng thay đồ.

Không gian làm việc yên tĩnh, rộng rãi đầy đủ tiện nghi, kèm theo đó là view bao quát toàn cảnh vô cùng thoáng đãng, giúp giải tỏa căng thẳng mỗi khi ngồi làm việc tại nhà.

Căn penthouse này của chung cư The Nelson Private Residence ở Láng Hạ, với 25 tầng nổi, 3 tầng hầm để xe và 176 căn hộ cao cấp.

Tòa The Nelson Private Residence có 3 căn penthouse, trong đó căn 570m2 này là rộng nhất, thậm chí còn rộng gấp đôi hai căn penthouse còn lại (280m2 và 289m2). Ước tính căn penthouse có mức giá 218 - 222 triệu/m2 tương ứng với từng diện tích.

(Nguồn: @thenelson29langha)

Nguồn: @thuongphambds