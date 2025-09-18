Vụ khách đấm nhân viên vì nhắc hút thuốc trong quán: Người "giơ tay" trong clip lên tiếng phân trần

Đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra ở quán cafe trong khu đô thị thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy (TP. Hà Nội) vào khoảng 14h30' ngày 17/9, vẫn đang là tâm điểm chú ý trong dư luận.

Đến ngày hôm nay (18/9), Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết đang xác minh vụ nam nhân viên quán cafe bị khách hành hung ngay tại quầy thu ngân sau khi nhiều lần nhắc nhở nhóm khách không hút thuốc.

Theo nội dung từ đoạn camera an ninh được chia sẻ thì vào thời điểm này, nam nhân viên tên M.Đ. có nhắc nhóm khách khoảng 5-6 người không hút thuốc trong quán vì đây là quy định đã được ghi rõ. Tuy nhiên, sau đó nhóm này vẫn tiếp tục sử dụng tẩu thuốc, gây khói, mùi. Và M.Đ. tiếp tục ra nhắc.

Sau khi M.Đ. trở lại quầy thu ngân, một người đàn ông mặc áo vest có giơ tay như ra hiệu, tiếp đó một người ngồi bên cạnh đứng dậy, đi vào quầy thu ngân, hành hung M.Đ. Người mặc vest vẫn ngồi trên ghế, giơ tay lên, hô "thôi, thôi, thôi" và người kia dừng tay.

Khách hành hung nhân viên quán cafe. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời phỏng vấn trên Dân Việt, anh N.V.T. (SN 1998) xác nhận mình là người đàn ông giơ tay ra hiệu trong clip và người đánh nhân viên quán cafe là em của anh.

T. cho hay chiều 17/9, nhóm bạn của anh đến quán, lấy ra một tẩu thuốc lá mới được tặng nhưng bị tắc, không hút gây khói. Nhưng sau đó, nhân viên vẫn tới nhắc. Anh T. cho rằng nam nhân viên "có lời lẽ xúc phạm", nên đã bảo một người ra quầy hỏi chuyện.

Anh N.V.T. nhận mình là người đàn ông giơ tay, ra hiệu trong clip. (ảnh cắt từ clip)

Theo lời anh T. vì thấy nhân viên trợn mắt, nắm tay nên em của anh nghĩ sắp bị tấn công nên phản xạ tự vệ. Bên cạnh đó, nói về đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội, anh T. cho rằng đoạn clip này đã bị cắt ghép, bỏ đầu bỏ đuôi làm sai lệch diễn biến thực tế.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình của anh M.Đ. - nam nhân viên bị đánh, đã đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo chia sẻ của mẹ anh M.Đ. trên Tri Thức - Znews, thì sáng nay (18/9), anh Đ. vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt đau, sưng do bị đánh.