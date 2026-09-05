Căn nhà sát vách bố mẹ chồng của mỹ nhân VTV cưới Phó Chủ tịch nhờ “đi nhầm sân golf”

Căn hộ rộng 120m2 tại Hà Nội được đầu tư nội thất xịn sò, tầm view cực đỉnh.

Vũ Thu Hoài (SN 1990) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi vừa là MC - biên tập viên thể thao, vừa từng góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng của VTV như Cầu vồng tình yêu, Ghét thì yêu thôi, Mê cung, Nhà trọ Balanha, Mùa hoa tìm lại... Hiện tại, cô vẫn theo đuổi diễn xuất, tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh, đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Hoàng Nam - đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT một công ty trong lĩnh vực golf, Thu Hoài cùng chồng từng có thời gian sống trong một căn chung cư nhỏ. Đến cuối năm 2022, cả hai chuyển về căn hộ mới rộng gần 120m2 - nơi được vợ chồng nữ MC dành khá nhiều tâm sức để sửa sang, trang trí

MC, diễn viên Thu Hoài

Căn hộ gần 120m2 mua sát vách nhà bố mẹ chồng

Điều thú vị trong căn nhà của Thu Hoài là không gian không đi theo một phong cách nội thất quá rõ ràng. Nếu nữ MC thích sự điệu đà, mềm mại thì chồng lại thiên về sự đơn giản. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất chọn hướng tối giản, không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn tạo cảm giác mềm mại nhờ những đường nét uốn lượn.

Cặp đôi nhận nhà vào tháng 6/2022 và bắt đầu chuyển về ở từ giữa tháng 12 cùng năm. Riêng quá trình lên ý tưởng và chốt thiết kế mất khoảng 4 tháng, bởi thời điểm đó Thu Hoài đang mang thai nên hai vợ chồng cùng lúc phải tính toán cả không gian sinh hoạt của gia đình lẫn phòng dành cho em bé.

Căn hộ rộng 120m2 của vợ chồng Thu Hoài

Ban đầu, căn hộ có 3 phòng ngủ tuy nhiên sau đó được sửa lại, bỏ bớt một phòng ngủ để mở rộng không gian phòng khách. Bởi đây là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình, đặc biệt là với nhà có con nhỏ, có nhiều chỗ để vui chơi, quây quần. Khu vực bàn ăn cũng được ưu tiên diện tích lớn bởi vợ chồng Thu Hoài sống gần bố mẹ chồng và thường xuyên ăn cơm cùng nhau.

Ở những khu vực còn lại, Thu Hoài và Hoàng Nam không đặt quá nhiều đồ đạc. Nữ MC từng chia sẻ rằng thời điểm chuyển về nhà mới, nhiều hạng mục vẫn chưa được chăm chút hoàn toàn vì ngay sau đó cô sinh em bé, không có nhiều thời gian để mua sắm và hoàn thiện từng góc nhỏ.

Trong khi đó, chồng Thu Hoài lại vốn thích phong cách tối giản, "càng ít đồ càng tốt". Vô tình, sở thích này lại giúp căn hộ giữ được cảm giác thoáng và gọn gàng. Một điểm cộng khác của căn hộ là tầm nhìn hướng Tây. Từ nhà, gia đình có thể ngắm hoàng hôn vào cuối ngày, còn buổi tối là khung cảnh thành phố lên đèn.

Căn hộ được thiết kế hiện đại, có khoảng không gian sinh hoạt chung rộng rãi

Một chi tiết đặc biệt khác trong câu chuyện về tổ ấm của Thu Hoài là vợ chồng cô lựa chọn sống sát nhà bố mẹ chồng.

Với nhiều nàng dâu, chuyện ở gần nhà chồng có thể là vấn đề khiến họ cân nhắc, nhưng Thu Hoài lại dần thích nghi khá nhanh. Hoàng Nam từng du học từ năm lớp 8 và có khoảng thời gian dài sống xa gia đình. Khi bố mẹ lớn tuổi, anh muốn được ở gần để tiện chăm sóc.

Hai vợ chồng vẫn có không gian riêng nên Thu Hoài không cảm thấy mình đang "sống chung" với bố mẹ chồng. Ngược lại, việc ở gần giúp gia đình hỗ trợ nhau nhiều hơn, đặc biệt sau khi cô sinh con. Khi Thu Hoài đi làm, ông bà có thể trông cháu; khi bố mẹ đau ốm, vợ chồng cô cũng dễ dàng chạy sang chăm sóc.

Nữ MC từng thừa nhận ban đầu mình hơi bỡ ngỡ vì trước đó đã sống một mình khá lâu, rồi quen với cuộc sống chỉ có hai vợ chồng. Nhưng khi gia đình đông vui hơn, cô lại nhận ra việc sống gần bố mẹ mang đến khá nhiều thuận tiện.

Mỹ nhân VTV có cuộc hôn nhân "đi nhầm sân golf lấy chồng như ý"

Không chỉ gây chú ý với cuộc sống gia đình, chuyện tình của Thu Hoài và Hoàng Nam cũng từng được nhắc đến bởi màn gặp gỡ khá tình cờ.

Thu Hoài từng kể cô gặp chồng trong một lần cùng Phanh Lee đi nhầm sân golf. Trong lúc chờ người tới "chữa cháy", cô ghé vào một cửa hàng đồ golf và gặp Hoàng Nam. Khi ấy, nữ MC thậm chí còn tưởng anh là người mình đang chờ. Không ai nghĩ cuộc gặp tình cờ đó sau này lại trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc.

Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi công khai mối quan hệ vào cuối năm 2019 và kết hôn vào tháng 12/2020 tại Hà Nội. Trước khi gặp Hoàng Nam, Thu Hoài từng có khoảng 7 năm không yêu đương để tập trung cho sự nghiệp.

Vợ chồng Thu Hoài - Hoàng Nam có chung nhiều sở thích

Sau khi về chung nhà, cuộc sống của nữ MC có thêm nhiều thay đổi tích cực. Hoàng Nam thường chia sẻ việc nhà, không ngại nấu cơm, rửa bát và đồng hành với vợ trong công việc. Cả hai cũng có chung sở thích chơi golf và thường xuyên cùng nhau lên sân, biến bộ môn này thành một phần trong cuộc sống gia đình.

Hiện tại, Hoàng Nam hoạt động trong lĩnh vực golf và có bước tiến trong sự nghiệp. Trong khi đó, Thu Hoài vẫn theo đuổi công việc mình yêu thích, kinh doanh, thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Sau hơn 5 năm kết hôn, cặp đôi đã có một cậu con trai. Trên mạng xã hội, Thu Hoài vẫn duy trì hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, chăm chút cho công việc, ngoại hình và cuộc sống gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thu Hoài vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV