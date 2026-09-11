Căn nhà Sài thành có thang máy riêng của Mr. Siro

Không gian sống của nam nhạc sĩ hàng đầu Vpop gây choáng ngợp bởi diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại, ngập tràn hơi thở thiên nhiên.

Mr. Siro là cái tên quen thuộc với những người yêu thích âm nhạc. Anh không chỉ sở hữu giọng hát giàu cảm xúc mà còn là nhạc sĩ tài năng đứng sau loạt bản hit như Lắng Nghe Nước Mắt, Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau, Em Gái Mưa, Chạm Đáy Nỗi Đau... Chuyên sáng tác những ca khúc mang màu sắc “thất tình”, nhưng ngoài đời, Mr. Siro lại có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã kém 6 tuổi suốt hơn một thập kỷ qua. Thành công trong lĩnh vực âm nhạc cũng giúp “ông hoàng nhạc sầu Vpop” sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nổi bật trong đó là căn biệt thự cực chill, nơi anh và bà xã đang sinh sống. Cặp đôi đặt tên cho cơ ngơi là SRO Family, nơi đây sở hữu không gian rộng rãi, ngập tràn cây xanh, có cả thang máy riêng và được chăm chút chỉn chu trong từng góc nhỏ.

Không gian biệt thự của Mr. Siro không chỉ rộng rãi, đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết chăm chút cho không gian sống, bày trí cây xanh và hoa cảnh ở nhiều khu vực, từ lối vào, cổng nhà cho đến bên trong biệt thự. Căn nhà còn có khoảng sân vườn thoáng đãng cùng khu vực bể bơi cực chill, tạo nên những góc thư giãn đầy thoải mái. Đáng chú ý, cơ ngơi này không chỉ là nơi sinh sống mà còn được Mr. Siro tận dụng làm studio làm việc, trở thành không gian gắn liền với cả cuộc sống và công việc của nam nghệ sĩ.

Bước vào bên trong, biệt thự của Mr. Siro tiếp tục gây ấn tượng với không gian rộng rãi, hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi. Những mảng xanh được phủ khéo léo khắp nhà qua các chậu cây, giàn leo, vừa tạo điểm nhấn sinh động vừa không khiến tổng thể trở nên rối mắt. Mr. Siro cũng sử dụng nhiều hệ cửa kính lớn để đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, nhờ đó không gian càng thêm sáng thoáng và rộng mở. Phòng khách là một trong những khu vực thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của nam nghệ sĩ, cũng là nơi thể hiện khá rõ gu bài trí và tình yêu dành cho cây xanh của anh.

Phòng bếp được thiết kế rộng rãi với hệ bếp chữ L kéo dài, vừa thuận tiện cho việc nấu nướng vừa có thêm nhiều không gian để sắp xếp, lưu trữ các thiết bị gia dụng. Mr. Siro lựa chọn hệ tủ bếp bằng gỗ, mang đến vẻ hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng và gần gũi. Khu vực bàn ăn được tạo điểm nhấn bằng những chiếc ghế có màu cam bắt mắt. Xung quanh là hệ cửa sổ kính giúp căn bếp luôn thoáng sáng, đồng thời mở ra tầm nhìn đẹp mắt ra không gian bên ngoài.

Phòng làm việc của Mr. Siro được thiết kế đơn giản, toát lên vẻ sang trọng, chỉn chu và mang đậm dấu ấn riêng. Không gian được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại, phục vụ cho quá trình sáng tác và làm việc của nam nghệ sĩ. Đặc biệt, anh còn dành riêng một khu vực với hệ tủ để trưng bày và cất giữ cẩn thận những giải thưởng âm nhạc đạt được trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật. Những món đồ này không chỉ là điểm nhấn cho căn phòng mà còn lưu giữ nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Mr. Siro.

Trong biệt thự, Mr. Siro còn bố trí thang máy hiện đại cùng một không gian riêng để thuận tiện tập yoga, thể dục tại gia. Dù nam nghệ sĩ không tiết lộ cụ thể diện tích của căn nhà, những tiện ích được đầu tư chỉn chu cũng phần nào cho thấy quy mô rộng rãi và độ tiện nghi của cơ ngơi.